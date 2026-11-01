به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی با اشاره به اولویت پلیس در مقابله با کلاهبرداری و جرائم فضای مجازی، اظهار کرد: مقابله مؤثر با این جرائم با هدف صیانت از امنیت اقتصادی و آرامش شهروندان از اولویت‌های پلیس است و در این راستا اقدامات تخصصی، پیشگیرانه و عملیاتی مستمری در دستور کار قرار دارد.

وی با مقایسه عملکرد هفت‌ماهه امسال پلیس کیش با مدت مشابه سال گذشته، افزود: میزان کشف پرونده‌های کلاهبرداری ۱۰۰ درصد افزایش یافته که نشان دهنده ارتقای توان عملیاتی و تخصصی پلیس در شناسایی و پیگیری این جرائم است.

رئیس پلیس کیش، ادامه داد: وقوع جرائم سایبری نیز در این مدت ۲۰ درصد کاهش داشته و آمار دستگیری متهمان با رشد ۳۰۰ درصدی همراه بوده است.

سرهنگ قاسمی با تأکید بر نقش مشارکت و هوشیاری شهروندان در پیشگیری از جرائم، خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی در مبادلات مالی، خودداری از اعتماد به پیام‌ها و لینک‌های الکترونیکی ناشناس، بررسی صحت رسیدهای پرداخت و پرهیز از در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی به دیگران از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری و جرائم سایبری است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از ساکنان و گردشگران این جزیره خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع جرم موضوع را بلافاصله به کارشناسان فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.