  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

افزایش ۱۰۰ درصدی کشف پرونده‌های کلاهبرداری در کیش

افزایش ۱۰۰ درصدی کشف پرونده‌های کلاهبرداری در کیش

کیش - رئیس پلیس کیش از افزایش ۱۰۰ درصدی کشف پرونده‌های کلاهبرداری و کاهش ۲۰ درصدی جرائم سایبری در هفت‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی با اشاره به اولویت پلیس در مقابله با کلاهبرداری و جرائم فضای مجازی، اظهار کرد: مقابله مؤثر با این جرائم با هدف صیانت از امنیت اقتصادی و آرامش شهروندان از اولویت‌های پلیس است و در این راستا اقدامات تخصصی، پیشگیرانه و عملیاتی مستمری در دستور کار قرار دارد.

وی با مقایسه عملکرد هفت‌ماهه امسال پلیس کیش با مدت مشابه سال گذشته، افزود: میزان کشف پرونده‌های کلاهبرداری ۱۰۰ درصد افزایش یافته که نشان دهنده ارتقای توان عملیاتی و تخصصی پلیس در شناسایی و پیگیری این جرائم است.

رئیس پلیس کیش، ادامه داد: وقوع جرائم سایبری نیز در این مدت ۲۰ درصد کاهش داشته و آمار دستگیری متهمان با رشد ۳۰۰ درصدی همراه بوده است.

سرهنگ قاسمی با تأکید بر نقش مشارکت و هوشیاری شهروندان در پیشگیری از جرائم، خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی در مبادلات مالی، خودداری از اعتماد به پیام‌ها و لینک‌های الکترونیکی ناشناس، بررسی صحت رسیدهای پرداخت و پرهیز از در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی به دیگران از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری و جرائم سایبری است.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از ساکنان و گردشگران این جزیره خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع جرم موضوع را بلافاصله به کارشناسان فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

کد مطلب 6996796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها