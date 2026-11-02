به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی یکشنبه شب در پنجمین جشنواره زردکیجا با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و بومی اظهار کرد: توسعه پایدار تنها در اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه توجه به فرهنگ، هویت اجتماعی، نشاط عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز از ارکان اساسی پیشرفت هر منطقه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع میاندورود در حوزه فرهنگ و گردشگری افزود: برخورداری از آداب و رسوم اصیل، طبیعت چشم‌نواز و جاذبه‌های گردشگری، سرمایه ارزشمندی برای شهرستان است که با معرفی مناسب آن‌ها می‌توان زمینه جذب گردشگر، رونق کسب‌وکارهای محلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال را فراهم کرد.

فرماندار میاندورود با بیان اینکه گردشگری باید بر پایه داشته‌ها و توانمندی‌های بومی توسعه یابد، تصریح کرد: معرفی محصولات محلی، صنایع‌دستی، غذاهای سنتی، موسیقی و هنرهای بومی می‌تواند علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، به تقویت اقتصاد منطقه و حمایت از فعالان این عرصه کمک کند.

بابایی لولتی، جشنواره زردکیجا را فرصتی برای شناساندن ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده شهرستان دانست و گفت: این‌گونه رویدادها می‌توانند ارتباط میان فرهنگ و اقتصاد محلی را تقویت کرده و زمینه حضور بیشتر گردشگران و حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان بومی را فراهم کنند.

وی همچنین نشاط اجتماعی را یکی از نیازهای مهم جامعه عنوان کرد و افزود: ایجاد فضاهایی برای تعامل اجتماعی، حضور خانواده‌ها و تجربه لحظات شاد و امیدبخش، در تحکیم روابط خانوادگی و افزایش همبستگی اجتماعی نقش مؤثری دارد.

فرماندار میاندورود ادامه داد: جشنواره زردکیجا علاوه بر معرفی فرهنگ منطقه، فرصتی برای گردهمایی خانواده‌ها، ارتباط میان نسل‌ها و ایجاد خاطرات مشترک است که می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی شهرستان کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: زبان، پوشش، موسیقی، خوراک و آیین‌های محلی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی هر منطقه هستند و انتقال این میراث به نسل جوان نیازمند مشارکت خانواده‌ها، هنرمندان، فعالان فرهنگی، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی است.

بابایی لولتی با بیان اینکه فرهنگ بومی صرفاً متعلق به گذشته نیست، اظهار کرد: این میراث ارزشمند می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌ای برای آینده مورد توجه قرار گیرد و جشنواره‌هایی مانند زردکیجا فرصت مناسبی برای آشنایی نسل جدید با ریشه‌ها و اصالت فرهنگی منطقه فراهم می‌کنند.

تغییر مکان جشنواره با اولویت حفظ سلامت شهروندان

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییر مکان برگزاری پنجمین جشنواره زردکیجا گفت: در برنامه‌ریزی اولیه قرار بود این رویداد در فضای طبیعی پارک جنگلی اوسا برگزار شود تا شرکت‌کنندگان از جاذبه‌های طبیعی منطقه نیز بهره‌مند شوند، اما با توجه به شرایط جوی و هشدارهای هواشناسی درباره مخاطرات احتمالی، برگزاری جشنواره در فضای باز امکان‌پذیر نبود.

فرماندار میاندورود تأکید کرد: با توجه به اهمیت حفظ سلامت و ایمنی شهروندان و همچنین درخواست و استقبال مردم برای برگزاری این رویداد، تصمیم گرفته شد به‌جای لغو جشنواره، از ظرفیت فضاهای سرپوشیده استفاده شود تا امکان حضور خانواده‌ها و علاقه‌مندان فراهم بماند.

وی ابراز امیدواری کرد در دوره‌های آینده و با مساعد شدن شرایط جوی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، جشنواره زردکیجا در پارک جنگلی اوسا برگزار شود و ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه نیز بیش از گذشته در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.

فرماندار میاندورود در پایان با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در پیشرفت شهرستان گفت: توسعه فرهنگی و گردشگری نیازمند همراهی مردم، جوانان، هنرمندان، فعالان اجتماعی، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است و حمایت از برنامه‌هایی که به تقویت فرهنگ بومی، افزایش نشاط اجتماعی و رونق گردشگری کمک می‌کنند، در اولویت فرمانداری قرار دارد.

بابایی لولتی ابراز امیدواری کرد جشنواره زردکیجا با تداوم برگزاری و مشارکت گسترده‌تر مردم، به یکی از رویدادهای ماندگار تقویم فرهنگی میاندورود تبدیل شود و نقش مؤثرتری در معرفی ظرفیت‌های این شهرستان ایفا کند.