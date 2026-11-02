به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر حسینی، عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان) در آیین ورود کشنده‌های جدید به ناوگان عملیاتی شرکت و تقویت ظرفیت حمل‌ونقل در چرخه لجستیک و زنجیره تأمین کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ دستگاه کامیون به ارزش روز حدود ۳ هزار میلیارد تومان نوسازی شد.

وی افزود: این ۱۰۰ دستگاه در حوزه جابه‌جایی کالا فعالیت دارند و ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۸ میلیون تن کالا را پوشش می‌دهند. فعالیت این ناوگان‌ها به کالاهای اساسی محدود نمی‌شود و بخش‌های نفتی و حمل‌ونقل بین‌المللی را نیز شامل می‌شود.

نوسازی کامیون‌های جدید از تولید داخل تأمین شد

حسینی با اشاره به تأثیر شرایط محاصره دریایی بر فعالیت‌های حمل‌ونقل کشور گفت: اگرچه در شرایط فعلی میزان فعالیت‌ها کاهش یافته، اما جابه‌جایی کالا همچنان از جنوب کشور ادامه دارد.

وی با اشاره به داخلی بودن ناوگان نوسازی‌شده تصریح کرد: تمامی کامیون‌های مورد استفاده در این طرح تولید داخل هستند و برای تأمین آن‌ها با شرکت‌های خودروساز دیزلی داخلی همکاری کرده‌ایم. خوشبختانه تمام این ۱۰۰ دستگاه از ظرفیت تولید داخل تأمین شده و تاکنون وارداتی در این زمینه نداشته‌ایم.

این مقام صنفی با اشاره به وضعیت ترانزیت و حمل‌ونقل زمینی در شرایط فعلی افزود: میزان ترانزیت و حمل‌ونقل زمینی افزایش یافته است؛ چراکه در حال حاضر تعداد کشتی‌های ورودی کاهش پیدا کرده و بخشی از جابه‌جایی کالا از طریق حمل‌ونقل زمینی انجام می‌شود.

انسداد برخی از مرزهای تجاری عراق؛ وضعیت تردد تجاری از مرز ریمدان متغیر است

وی با بیان اینکه وضعیت حمل‌ونقل زمینی و ترانزیت به شرایط مرزی بستگی دارد، گفت: وضعیت تردد تجاری از مرز ریمدان متغیر است و این مرز در برخی مقاطع باز و در مقاطعی دیگر بسته می‌شود. همچنین در حال حاضر برخی از مرزهای عراق باز و برخی دیگر بسته هستند..

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: باز یا بسته بودن مرزها بر روند ترانزیت تأثیرگذار است و در حال حاضر نیز شرایط مرزی با تغییراتی همراه است؛ به‌طوری‌که برخی مرزها بسته شده و مجدداً باز می‌شوند یا برای مدتی با محدودیت مواجه هستند.