به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد شریفی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز مأموران یگان امداد شهرستان پارسیان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت یخچال‌دار مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی دقیق ۴ تن ماهی قاچاق و فاقد مجوز بهداشتی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارسیان با اشاره به ارزش محموله کشف شده، بیان کرد: ارزش مالی ماهی‌های قاچاق برابر اعلام کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ شریفی، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.