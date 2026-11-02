به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، مصطفی زارع‌زاده در نشست هم‌اندیشی با مسئولان برگزاری رشته‌های انفرادی این المپیاد، بر نقش‌آفرینی بیشتر هیئت‌های ورزشی در ارتقای کیفیت مسابقات و افزایش مشارکت شهروندان تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور ۲۸ هزار و ۱۷۷ شهروند در دوازدهمین دوره این رویداد اظهار کرد: استقبال گسترده شهروندان در دوره گذشته، ظرفیت ورزش محلات را برای توسعه ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی نشان می‌دهد.

زارع‌زاده افزود: سیزدهمین المپیاد ورزش محلات یزد در ۸۱ رشته ورزشی انفرادی، تیمی و خانوادگی برگزار می‌شود و پنجمین پارالمپیاد ورزشی ویژه جانبازان و توان‌یابان نیز ۱۳ رشته را شامل خواهد شد.

وی خواستار همکاری بیشتر هیئت‌های ورزشی و مسئولان برگزاری مسابقات برای حضور گسترده شهروندان و برگزاری مطلوب این رویداد شد.

شرکت در این رقابت‌ها برای تمامی شهروندان رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به نشانی www.yazdfarhang.ir مراجعه کنند.