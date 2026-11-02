به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین‌زاده شامگاه دوشنبه در نشست مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید باهنر کلاردشت، آخرین وضعیت طرح‌های زیرساختی این مرکز از جمله تکمیل چاه چشمه واداری و عملیات دیوارکشی اراضی یک‌ونیم هکتاری را بررسی کرد.

مدیرکل شیلات مازندران در این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فنی و عمرانی مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان، بر ضرورت نظارت مستمر، پیگیری روند اجرای پروژه‌ها و تسریع در تکمیل طرح‌های در دست اجرا تأکید کرد.

وی همچنین بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های موجود را در راستای تقویت فعالیت‌های تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان و صیانت از منابع ارزشمند آبزی کشور ضروری دانست.

وی افزود: تکمیل پروژه تأمین آب و اجرای دیوارکشی مرکز شهید باهنر کلاردشت، از جمله اقدامات زیرساختی مؤثر در ارتقای توان عملیاتی این مجموعه و پشتیبانی از مأموریت‌های آن در زمینه حفاظت، تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان به شمار می‌رود.