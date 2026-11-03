سیدمرتضی طباطبایی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش معمول مراجعات برای اهدای خون در فصل سرما و هم‌زمانی آن با شیوع بیماری‌های تنفسی بر ضرورت مشارکت مستمر شهروندان برای تأمین خون و فرآورده‌های مورد نیاز بیماران تأکید کرد و گفت: روزانه حدود ۱۵۰۰ واحد خون برای ۱۷۰ مرکز درمانی استان تهران مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی در تمام روزهای سال استمرار دارد، اظهار کرد: تهران به‌عنوان قطب درمانی کشور روزانه پذیرای تعداد زیادی از بیماران و انجام‌دهنده اعمال جراحی متعدد است و تأمین خون مورد نیاز این مراکز به مشارکت همیشگی شهروندان وابسته است.

طباطبایی افزود: بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی، بیماری‌های سرطانی و اختلالات انعقادی، همچنین مصدومان حوادث و تصادفات رانندگی و بیمارانی که به دلایل مختلف دچار خون‌ریزی می‌شوند، در تمام طول سال به خون و فرآورده‌های آن نیاز دارند؛ بنابراین اهدای خون اقدامی مقطعی و محدود به زمان یا فصل خاصی نیست.

مدیرکل انتقال خون استان تهران با اشاره به تأثیر شرایط جوی و شیوع بیماری‌های فصلی بر میزان مراجعات اهداکنندگان تصریح کرد: با آغاز فصل پاییز و زمستان، سرد شدن هوا و افزایش ابتلا به بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا، مراجعات برای اهدای خون معمولاً کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، افرادی که به بیماری‌های عفونی و تنفسی مبتلا می‌شوند تا زمان بهبودی و احراز شرایط لازم، امکان اهدای خون ندارند؛ ازاین‌رو مشارکت سایر شهروندان برای حفظ پایداری ذخایر خونی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

طباطبایی با اشاره به اقدامات انتقال خون استان تهران برای تسهیل مشارکت مردم در روزهای سرد سال گفت: افزایش فعالیت تیم‌های سیار در ارگان ها و ادارات با هدف دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات اهدای خون و تداوم مشارکت آنان دنبال می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون، اظهار کرد: با وجود اینکه بانوان حدود نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، سهم آنان از اهدای خون در استان تهران کمتر از چهار درصد است. انتظار می‌رود با افزایش آگاهی و رفع برخی نگرانی‌ها درباره اهدای خون، بانوان واجد شرایط نیز متناسب با ظرفیت و حضور مؤثر خود در عرصه‌های مختلف اجتماعی مشارکت بیشتری در این اقدام انسان‌دوستانه داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران با تشریح اهمیت فرآورده‌های خونی در درمان بیماران خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی پس از طی مراحل فرآوری به اجزای مختلفی از جمله گلبول قرمز، پلاسما و پلاکت تبدیل می‌شود که هر یک کاربرد درمانی ویژه‌ای دارند. گلبول قرمز برای بیماران تالاسمی و افراد دچار خون‌ریزی، پلاکت برای بیماران سرطانی و تحت شیمی‌درمانی و پلاسما نیز در درمان گروهی از بیماران و تولید داروهای مشتق از پلاسما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طباطبایی با یادآوری محدودیت زمان نگهداری فرآورده‌های خونی تأکید کرد: خون و فرآورده‌های آن تاریخ مصرف مشخصی دارند و نمی توان ان را در بلند مدت ذخیره کرد ازاین‌رو اهدای خون باید به یک رفتار مستمر و بخشی از برنامه زندگی شهروندان تبدیل شود.

وی در پایان از شهروندان واجد شرایط خواست، اهدای خون را در برنامه خود قرار دهند و با مراجعه به مراکز انتقال خون در تأمین نیاز بیماران و حفظ پایداری ذخایر خونی مشارکت کنند.