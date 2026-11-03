به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح سه شنبه با تشریح آخرین وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان اظهار کرد: امروز آسمان استان قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و در برخی نقاط با رگبار باران و رعد و برق همراه خواهد بود و از ساعات ظهر تا شب بر شدت ناپایداری‌های جوی افزوده می‌شود.

وی افزود: با رشد و گسترش ابرهای همرفتی، وقوع توفان تندری، بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران، صاعقه و تگرگ، سیلابی شدن مسیل‌ها، تندبادهای لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا در ارتفاعات و برخی نقاط شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، حاجی‌آباد، قشم، خمیر و بندرلنگه و همچنین شمال تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی در این شرایط جوی، خاطرنشان کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و در ترددهای عصرگاهی نیز احتیاط لازم را داشته باشند.

حمزه‌نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت دریایی استان بیان کرد: دریا امروز و فردا، تحت تأثیر افزایش بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، نسبتاً مواج خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل مرکزی استان، به‌ویژه مناطق قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، بندرلنگه و سیریک، با احتمال ناپایداری جوی، تندبادهای لحظه‌ای و مواج شدن دریا مواجه خواهند شد.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه در بنادر مرکزی و غربی استان، اتخاذ شود و شناورهای سبک و صیادی در ساعات یادشده از تردد دریایی خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان همچنین از تداوم فعالیت سامانه بارشی در روزهای آینده خبر داد و گفت: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز فعالیت این سامانه در برخی نقاط استان ادامه خواهد داشت و دریا در روز چهارشنبه با افزایش بادهای غربی نسبتاً مواج پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد در پایان درباره تغییرات دمایی استان نیز اظهار کرد: طی این مدت نوسان یک تا سه درجه‌ای دما در نقاط مختلف هرمزگان مورد انتظار است.