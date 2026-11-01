برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در ۶۲۰ نقطه فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در استان فارس با محوریت استکبارستیزی و تقویت وحدت ملی برگزار می‌شود و حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، در این مراسم پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مراسم محوری شیراز ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۳ آبان از میدان شهدا آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از پیمودن مسیر تعیین‌شده، در چهارراه پیروزی تجمع می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: سخنرانی روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، اجرای سرود، رجزخوانی، پرچم‌گردانی و قرائت قطعنامه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم است.

ملک‌مکان با اشاره به برنامه ویژه گرامیداشت شهدای دانش‌آموز گفت: تصاویر شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه، در دست دانش‌آموزان حاضر در راهپیمایی قرار می‌گیرد تا مظلومیت این شهدا و ابعاد حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویر کشیده شود.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان در حدود ۶۲۰ نقطه شهری و برخی مناطق روستایی فارس برگزار می‌شود، افزود: شهرها و مناطقی که از جمعیت دانش‌آموزی قابل توجهی برخوردار هستند نیز میزبان برنامه‌های این روز خواهند بود.

استقبال از ۲۰ شهید گمنام در شیراز

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین از ورود ۲۰ شهید گمنام به استان خبر داد و اظهار کرد: مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهدا ساعت ۷ صبح روز ۱۲ آبان در محل دروازه قرآن شیراز با حضور مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار می‌شود.

ملک‌مکان با بیان اینکه مراسم تشییع شهدا در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار خواهد شد، گفت: جزئیات زمان و مکان تشییع متعاقباً اعلام می‌شود و از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت خواهد شد.

وی تصریح کرد: مراسم استقبال در روز ۱۲ آبان با حضور مسئولان برگزار می‌شود و دعوت عمومی برای آن در نظر گرفته نشده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس درباره محل خاکسپاری این شهدا نیز گفت: تاکنون تدفین شش شهید گمنام در شیراز و برخی شهرستان‌های استان قطعی شده است و سایر شهدا پس از برگزاری مراسم استقبال و تجلیل در شهرستان‌ها، به تهران بازگردانده می‌شوند تا درباره محل تدفین آنان تصمیم‌گیری شود.

برگزاری ۷۰۰ تجمع مردمی در فارس

ملک‌مکان در بخش دیگری از سخنان خود به روند برگزاری تجمعات مردمی در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نخستین تجمع این دوره از شب ۱۰ اسفند در میدان امام حسین(ع) شیراز آغاز شد و پس از آن به سایر نقاط استان گسترش یافت.

وی با اشاره به راه‌اندازی حدود ۱۲۰ کاروان خودرویی در فارس افزود: تاکنون نزدیک به ۷۰۰ تجمع مردمی در نقاط مختلف استان برگزار شده که بیش از ۵۰ مورد آن در شهر شیراز بوده است.

وی میدان شهدا، میدان امام حسین(ع)، میدان معلم، میدان الله، میدان اطلسی، میدان ابوالکلام و شهر صدرا را از محورهای اصلی برگزاری تجمعات در شیراز برشمرد و گفت: در کنار تجمعات محوری، گروه‌هایی نیز هر شب در محلات مختلف شهر به راهپیمایی می‌پردازند.

ملک‌مکان اجرای سرود، برنامه‌های فرهنگی و هنری، تئاترهای خیابانی و عروسکی، آموزش‌های نظامی و مسابقات را از جمله برنامه‌های جانبی این تجمعات دانست و از برگزاری رزمایش جان‌فدایان و امام‌رضایی‌ها با حضور مردم خبر داد.

وی اضافه کرد: در حدود ۴۰ تا ۵۰ روز ابتدایی این حرکت مردمی، مراسم تشییع پیکر شهدا نیز هفته‌ای دو نوبت برگزار می‌شد.

۱۳ آبان؛ یادآور سه رویداد تاریخی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در تشریح مناسبت تاریخی ۱۳ آبان اظهار کرد: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، به خاک و خون کشیده شدن دانش‌آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، سه رویداد مهمی هستند که در این روز به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

ملک‌مکان با تأکید بر ضرورت تبیین ماهیت استکبار جهانی افزود: مراسم امسال با هدف تقویت وحدت ملی و آگاهی‌بخشی درباره نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در بحران‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه اقشار جامعه در راهپیمایی ۱۳ آبان، از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه حضور پرشور مردم در این مراسم را فراهم کنند.