به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فرمانداری اندیمشک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان، انفجارات کنترل‌شده ناشی از امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در برخی نقاط شهرستان انجام شد و شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجارها به‌ویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

این روابط عمومی اعلام کرد: این اقدامات در راستای پاکسازی و ارتقای ضریب ایمنی منطقه صورت گرفته است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

روابط عمومی فرمانداری اندیمشک در پایان توضیح داد: فرآیند امحای مهمات با نظارت مستقیم نیروهای متخصص و رعایت کامل دستورالعمل‌های ایمنی انجام گرفت.