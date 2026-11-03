به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن عسکری صبح سه‌شنبه در اجلاسیه شهدای کودک و نوجوان در سنندج اظهار کرد: شهدای کودک و نوجوان در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۱ روزه و جنگ ۴۰ روزه قربانی جنایات دشمنان شدند، اما با وجود سن کم، نام خود را در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند.

وی با اشاره به جایگاه شهدای نوجوان در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: شهیدانی همچون حسین فهمیده و محمدی نشان دادند که سن و سال محدودیتی برای شناخت حقیقت، انتخاب مسیر درست و رسیدن به قله‌های ایثار و فداکاری نیست.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: شهدای کودک و نوجوان در سنین کم، حقایق زمانه خود را شناختند و آگاهانه در مسیری قدم گذاشتند که به سعادت و کمال الهی منتهی می‌شود و امروز به الگوهایی ماندگار برای جامعه تبدیل شده‌اند.

عسکری با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا بیان کرد: وظیفه امروز ما این است که فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج کنیم و هر آنچه در توان داریم برای انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده به کار بگیریم.

وی فرهنگ ایثار و شهادت را ضامن بقای جامعه دانست و بر ضرورت معرفی سیره و الگوی رفتاری شهدای کودک و نوجوان به نسل جوان تأکید کرد.

برگزاری اجلاسیه‌ها در مسیر کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند برگزاری برنامه‌های کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان گفت: اجلاسیه‌های کنگره بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده در بخش‌های شهرستانی، اقشاری، موضوعی و یگانی در حال برگزاری است.

عسکری خاطرنشان کرد: با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و با حمایت نماینده ولی‌فقیه در استان به‌عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره و استاندار کردستان به‌عنوان رئیس ستاد کنگره، برنامه‌ها طبق زمان‌بندی پیش می‌رود.

وی در پایان از برگزاری اجلاسیه پایانی کنگره شهدای کردستان در ماه‌های پایانی سال خبر داد.