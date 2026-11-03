به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی لطیفی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در نشست هم‌اندیشی تولید راهنمای عمل ارزشیابی دوره متوسطه اول، با اشاره به اهمیت موضوع ارزشیابی در مأموریت‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، گفت: تعیین دقیق آنچه باید ارزشیابی شود، بخشی از مأموریت‌های سازمان است؛ چراکه ارزشیابی می‌تواند مسیر کلی برنامه درسی را جهت‌دهی کند و حتی بر ماهیت و جهت‌گیری آن اثر بگذارد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه، با اشاره به تجربه تدوین راهنمای عمل آزمون‌های نهایی دوره دوم متوسطه، این تجربه را نقطه آغازی مهم برای توجه جدی‌تر به کیفیت ارزشیابی دانست و توضیح داد: باید بتوانیم به معلمان و دانش‌آموزان، بازخوردی دقیق‌تر و کیفی‌تر ارائه کنیم و به‌روشنی مشخص سازیم که از دانش‌آموز انتظار می‌رود چه چیزی را بیاموزد و چه تغییری در یادگیری او اتفاق بیفتد. همین نگاه، یکی از انگیزه‌های اصلی تدوین راهنمای عمل آزمون‌های نهایی و تلاش برای معنادارتر کردن آزمون‌ها و منطق طراحی سؤال بود.

معاون وزیر با قدردانی از تلاش همکاران در تدوین این راهنما و دشواری‌های طی‌شده در این مسیر، تجربه یادشده را اقدامی مثبت و گامی رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: این تجربه نشان داد که با وجود دشواری‌های اجرایی، می‌توان برای ارتقای کیفیت ارزشیابی و اصلاح جهت‌گیری‌های آن اقدام مؤثر انجام داد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ارزشیابی در دوره اول متوسطه، خاطرنشان کرد: این اقدام باید در چارچوبی روشن و فرایندی سنجیده پیش برود؛ به‌گونه‌ای که از یک‌سو به معنادارتر شدن برنامه درسی کمک کند و از سوی دیگر، به‌عنوان راهنمای عمل در مراحل تدریس، یاددهی ـ یادگیری و سنجش مورد استفاده قرار گیرد و بازخورد حاصل از ارزشیابی را به کل فرایند یادگیری بازگرداند.

لطیفی تحقق این هدف را مستلزم هماهنگی سه‌جانبه میان معاونت آموزش متوسطه، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دانست و ابراز امیدواری کرد با در نظر گرفتن اصول و ضوابط برنامه درسی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اجرایی، چارچوبی عملیاتی و قابل اجرا برای راهنمای عمل ارزشیابی دوره متوسطه اول تدوین شود.