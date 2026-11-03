https://mehrnews.com/x3dw4C ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ کد مطلب 6999042 استانها گلستان استانها گلستان ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ مدرسه حیات طیبه گرگان به یاد شهدای میناب، ۱۳ آبان را گرامی داشت گرگان- مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در مدرسه حیات طیبه گرگان با یاد و خاطره شهدای دانشآموز میناب برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6999042 کپی شد مطالب مرتبط محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در شرق تهران اعلام شد آیین استقبال از پیکر سه شهید خوشنام دفاع مقدس در یاسوج برگزار میشود کاظمی: دانشآموزان باید پرچمداران آگاهی و عدالتخواهی باشند حزب تمدن اسلامی: استکبارستیزی نفی هرگونه سلطهگری است برچسبها گلستان گرگان یومالله 13آبان
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