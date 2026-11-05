به گزارش خبرگزاری مهر سیدمحمد مصطفی‌زاده اظهار کرد:هفته گذشته پس از دریافت گزارشی درباره قطع درختان جنگلی در منطقه ولاغوز، موضوع در دادستانی بررسی شد و صحت گزارش درباره قطع ۱۸ اصله درخت از گونه «آزاد» مورد تأیید قرار گرفت.

دادستان کردکوی ادامه داد: در پی بررسی موضوع، برای چهار نفر از قرق بانان منطقه پرونده تشکیل شد. برای رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نیز به اتهام ترک فعل و کوتاهی در گزارش‌نکردن وقوع این تخلف به دادستانی، پرونده قضایی تشکیل شده است.

مصطفی‌زاده گفت: تحقیقات برای شناسایی افرادی که در قطع و انتقال درختان نقش داشته‌اند و همچنین شناسایی عوامل قاچاق چوب ادامه دارد و پرونده در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است.