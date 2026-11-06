به گزارش خبرنگار مهر، بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۵ و یک دقیقه به وقت گرینویچ با کاهش ۱.۱ درصدی به ۴ هزار و ۴۴ دلار و ۹ سنت رسید. با وجود این افت، طلا همچنان در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود از اواخر ماه اوت قرار داشت.

همچنین معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با کاهش ۱.۵ درصدی به ۴ هزار و ۵۳ دلار و ۳۰ سنت در هر اونس رسید.

به نوشته رویترز، ایلیا اسپیواک، رئیس بخش اقتصاد کلان در شرکت «تیستیلایو»، در این باره گفت افزایش قیمت نفت خام طی یک روز گذشته یکی از عوامل تشدیدکننده نگرانی‌های تورمی است که همچنان بر قیمت طلا فشار وارد می‌کند.

قیمت نفت در معاملات روز جمعه بیش از یک درصد افزایش یافت؛ هرچند این شاخص همچنان در مسیر ثبت افت هفتگی قابل توجهی قرار داشت. انتظار برای کاهش تنش‌ها در جنگ ایران پس از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا از عوامل فشار بر قیمت نفت بود، اما نگرانی‌های مربوط به عرضه انرژی از خاورمیانه همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کرد.

افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند انتظارات درباره حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر از سوی فدرال رزرو را تقویت کند. این مسئله برای طلا که برخلاف دارایی‌های بهره‌زا سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، عامل منفی محسوب می‌شود.

در همین حال، بازارهای سهام آسیا که سهم قابل توجهی از شرکت‌های فناوری را در خود جای داده‌اند، با افت شدیدی مواجه شدند. نگرانی درباره افزایش نظارت‌های قانونی و کاهش سرعت توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، به افت سنگین سهام آمریکا منجر شده بود؛ افتی که از زمان ریزش ناشی از تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» در آوریل ۲۰۲۵ تاکنون شدیدترین کاهش بازار سهام آمریکا توصیف شده است.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت KCM Trade، گفت در شرایطی که سرمایه‌گذاران از پذیرش ریسک فاصله می‌گیرند، برخی از موقعیت‌های معاملاتی طلا برای آزادسازی نقدینگی و تأمین وجه تضمین معاملات دیگر فروخته می‌شوند. به گفته وی، این نخستین بار نیست که چنین شرایطی به‌طور موقت نقش سنتی طلا به‌عنوان دارایی امن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا قرار بود ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ منتشر شود. معامله‌گران در آن زمان احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را ۶۸ درصد ارزیابی می‌کردند؛ این در حالی است که در ماه گذشته انتظار افزایش نرخ بهره تقریباً قطعی تلقی می‌شد.

همچنین دو مقام فدرال رزرو روز پنجشنبه بر ضرورت افزایش تدریجی و منظم نرخ‌های بهره برای مهار تورم بالاتر از سطح هدف تأکید کردند.

در تحولی دیگر، بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را از ۴ هزار و ۶۵۰ دلار به ۴ هزار و ۱۵۰ دلار در هر اونس کاهش داد. این بانک موضع سخت‌گیرانه‌تر فدرال رزرو در قبال سیاست پولی را از دلایل این تعدیل پیش‌بینی اعلام کرد.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز قیمت هر اونس نقره با کاهش ۰.۵ درصدی به ۵۱ دلار و ۵۱ سنت رسید. پلاتین با افت ۰.۳ درصدی در سطح یک‌هزار و ۵۱۲ دلار و ۸۳ سنت و پالادیوم با کاهش ۱.۱ درصدی در سطح یک‌هزار و ۲۰ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

با وجود کاهش قیمت روزانه، هر سه فلز نقره، پلاتین و پالادیوم همچنان در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار داشتند.