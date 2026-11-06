به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سیدمحمد معلمی امروز جمعه ۱۵ آبان ماه در خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه مردم تربت‌حیدریه مردمی متدین و انقلابی هستند، اظهار کرد: جشن زعفران می‌تواند اقدامی ارزشمند برای هویت‌بخشی به ظرفیت‌ها، داشته‌ها و ثروت شهرستان باشد، اما اگر این جشن به گناه و معصیت آلوده شود، دیگر ارزش و جایگاهی نخواهد داشت.

امام جمعه تربت‌حیدریه با انتقاد از برخی برنامه‌های اجراشده در این مراسم گفت: این جشن، جشن شادی و نشاط نبود، بلکه جشن گناه و معصیت بود. ما مخالف نشاط و شادی نیستیم، اما باید میان شادی و برنامه‌هایی که به اعتقادات و ارزش‌های دینی آسیب می‌زند، تفاوت قائل شد.

وی همچنین با اشاره به هم‌زمانی این برنامه با ایام فاطمیه و حضور پیکر شهید گمنام در شهر، بر ضرورت رعایت حرمت این ایام و فضای معنوی شهر تأکید کرد و برگزاری چنین برنامه‌هایی را در این شرایط و در مجاورت مسجد تاریخی شهر، شایسته ندانست.

معلمی در بخش دیگری از سخنانش با طرح پرسش‌هایی درباره نحوه تصمیم‌گیری برای برگزاری این مراسم، گفت: آیا برای برگزاری چنین برنامه‌هایی با امام جمعه مشورت می‌شود و اگر مشورتی صورت می‌گیرد، آیا به نظرات و تذکرات توجه می‌شود؟

امام جمعه تربت‌حیدریه در عین حال با قدردانی از خدمات و تلاش‌های مسئولان شهرستان تصریح کرد: انتقادات مطرح‌شده از سر دلسوزی و علاقه به مسئولان است و نباید آن را به معنای مخالفت با نشاط اجتماعی یا نادیده‌گرفتن خدمات دستگاه‌ها دانست.

وی تأکید کرد: هدف از برگزاری جشن زعفران باید معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی شهرستان، تجلیل از زعفران‌کاران و رسیدگی به مشکلات کشاورزان باشد.