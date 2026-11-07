به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال موسویان بعداظهر شنبه در جلسه با مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حمایت مسئولان ملی و استانی از اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان اظهار کرد: این طرح فرصت ارزشمندی برای پیوند میان اشتغال‌زایی، توانمندسازی جوامع محلی و حفاظت و توسعه جنگل‌ها و مراتع است.

وی با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی و اجرایی این طرح افزود: جامعه هدف بهزیستی می‌توانند در فعالیت‌هایی از جمله جمع‌آوری و فروش بذر به منابع طبیعی، بذرکاری، تولید نهال، زراعت چوب، کشت و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و سایر فعالیت‌های مرتبط مشارکت کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت گروه‌های مختلف اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی بیان کرد: جنگلداری اجتماعی صرفاً یک برنامه حفاظتی نیست، بلکه بستری برای ایجاد اشتغال، درآمد پایدار، مشارکت مردمی و بهره‌مندی جوامع مختلف از ظرفیت‌های اقتصادی منابع طبیعی به شمار می‌رود.

استفاده از ظرفیت جامعه هدف بهزیستی برای ایجاد اشتغال پایدار و مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی، محور نشست مشترک مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری و بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد بود که بعدازظهر شنبه برگزار شد.

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد در این نشست هم با اشاره به جمعیت حدود ۵۵ هزار نفری مددجویان تحت پوشش این اداره کل اظهار کرد: رویکرد اصلی بهزیستی، ایجاد اشتغال واقعی، پایدار و درآمدزا برای جامعه هدف است تا زمینه استقلال اقتصادی و حضور مؤثر آنان در فعالیت‌های اجتماعی فراهم شود.

سید مهران کشاورز با بیان اینکه رویکرد بهزیستی از حمایت صرف به سمت توانمندسازی تغییر کرده است، افزود: توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی دو رکن اساسی برنامه‌های این مجموعه محسوب می‌شوند و مدیریت و حفاظت مشارکتی جنگل‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای تحقق این اهداف باشد.

وی از آمادگی این اداره کل برای مشارکت و حمایت از حضور مددجویان در طرح جنگلداری اجتماعی خبر داد و گفت: ظرفیت جامعه هدف بهزیستی می‌تواند در بخش‌های مختلف این طرح به کار گرفته شود و زمینه اشتغال و درآمدزایی پایدار را فراهم کند.