به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش ،حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های کانون در مواجهه با شرایط جنگی، اظهار کرد: در شرایط بحران، نمی‌توان با الگوهای معمول و برنامه‌های روزمره به نیازهای کودکان پاسخ داد؛ ازاین‌رو کانون با بازتعریف شیوه‌های خدمت‌رسانی، تلاش کرد در هر شرایط و موقعیتی، ارتباط خود را با کودکان و خانواده‌ها حفظ کند.

وی با اشاره به آموزش مربیان کانون برای مواجهه با شرایط بحرانی و جنگ رمضان افزود: پس از فراهم شدن آموزش‌های لازم، به مربیان اعلام کردیم که در هر موقعیتی که قرار دارند، متناسب با ظرفیت‌های محیطی خود به کودکان خدمات فرهنگی ارائه دهند. بر همین اساس، مربیان می‌توانستند با مراجعه به نزدیک‌ترین مسجد محل سکونت، در کنار برنامه‌های نماز جماعت، فعالیت‌های ادبی، هنری و فرهنگی برای کودکان و خانواده‌ها برگزار کنند.

علامتی ادامه داد: مربیانی که امکان حضور در مسجد را نداشتند، می‌توانستند کودکان مجتمع مسکونی خود را گرد هم آورند و برای آنان برنامه اجرا کنند. همچنین در صورت فراهم نبودن امکان فعالیت حضوری، قصه‌گویی و ارتباط فرهنگی از طریق فضای مجازی در دستور کار قرار گرفت. حتی مربیانی که در سفر بودند نیز می‌توانستند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز کانون در مقصد، خدمات خود را به کودکان ارائه دهند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به فعالیت تماشاخانه‌های سیار و مراکز سیار این مجموعه در مناطق آسیب‌دیده، گفت: خودروهای فرهنگی و ظرفیت‌های سیار کانون به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند تا کودکان در این مناطق نیز از خدمات فرهنگی و هنری محروم نمانند.

وی افزود: مربیان کانون همچنین برای ماه‌ها در هتل‌هایی که محل اسکان دانش‌آموزان و خانواده‌ها بودند حضور پیدا کردند و به ارائه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی پرداختند. البته حمایت کانون تنها محدود به کودکانی نبود که مستقیماً آسیب دیده بودند؛ چراکه در شرایط جنگی، همه کودکان و خانواده‌ها به حمایت، آرامش و برنامه‌های متناسب با شرایط نیاز داشتند.

علامتی با تأکید بر اینکه در بحران باید نیازهای روانی و تربیتی کودکان را به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار داد، چهار محور کرامت انسانی، امنیت روانی، حقیقت‌گویی متناسب با سن کودک و ترسیم افق آینده مبتنی بر امید را از راهبردهای اصلی کانون برشمرد.

وی تصریح کرد: امروز با گسترش دسترسی کودکان به اینترنت و جریان گسترده اطلاعات، دیگر نمی‌توان تصور کرد که می‌توان واقعیت‌های پیرامون را از آنان پنهان کرد.

وی افزود: مسئله اصلی این است که چه چیزی را، چگونه و با چه ادبیاتی برای کودکان توضیح دهیم. این موضوع نیازمند رویکرد تخصصی، شناخت ویژگی‌های سنی و توجه به اقتضائات روانی کودکان است.

«محفل ستاره‌ها»؛ تجربه موفق ارتباط با کودکان در شرایط بحرانی

مدیرعامل کانون در بخش دیگری از سخنان خود به تولید و پخش برنامه «محفل ستاره‌ها» اشاره کرد و گفت: این برنامه در اوج جنگ ضبط شد و در شرایط بحرانی جنگ رمضان نیز توانست به یکی از برنامه‌های پربیننده حوزه کودک در تلویزیون تبدیل شود.

وی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی مرکز نظرسنجی صداوسیما، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده، میزان مخاطبان برنامه در شبکه‌های پویا و نهال بیش از ۴۲ درصد و در شبکه سه ۲۶ درصد بوده و مجموع مخاطبان آن از هشت میلیون نفر فراتر رفته است.

علامتی با بیان این‌که این برنامه با محوریت محتوای قرآنی و در قالبی جذاب برای کودکان طراحی شده بود، افزود: تجربه «محفل ستاره‌ها» نشان داد که حتی در دشوارترین شرایط نیز می‌توان با شناخت نیازها و علایق کودکان، برنامه‌هایی اثرگذار تولید کرد و ارتباط تربیتی و فرهنگی با این نسل را حفظ کرد.

علامتی با تشریح مراحل مواجهه کانون با شرایط جنگی گفت: برنامه‌ریزی ما در چهار مرحله پیش‌آمادگی، زمان جنگ، دوره پس از توقف درگیری و مرحله بازسازی، بازآرایی و بازیابی دنبال شد. مرحله بازیابی نیز فرآیندی مستمر است که آثار آن می‌تواند در بازه شش تا ۳۶ ماه نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری باشد.

وی با اشاره به ضرورت تبدیل تاب‌آوری به یک توان عملیاتی برای ادامه زندگی و بازگشت به تعادل، خاطرنشان کرد: در رویکرد تربیتی کانون، حرکت از تاب‌آوری به سمت مقاومت مورد توجه قرار گرفت؛ مقاومتی که در کنار سازگاری با شرایط تهدید، بر رشد توحیدی، کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی استوار است.

مدیرعامل کانون با تفکیک شیوه‌های فعالیت برای کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: برای کودکان، برنامه‌های حمایتی و فرهنگی طراحی و اجرا کردیم، اما در حوزه نوجوانان، اصل بر نقش‌آفرینی و مشارکت فعال خود آنان بود؛ چراکه نوجوان ذاتاً نقش‌آفرین است و باید فرصت حضور، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در اختیار او قرار گیرد.

وی افزود: گاهی این پرسش مطرح می‌شود که چرا نوجوانان در برخی میدان‌ها و فعالیت‌های اجتماعی حضور ندارند، درحالی‌که بخش مهمی از نقش‌آفرینی آنان در پشت صحنه و در مسئولیت‌هایی مانند آماده‌سازی فضا، سامان‌دهی برنامه‌ها و میزبانی از حاضران انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: کانون نیز تلاش کرد به‌جای تصدی‌گری، بستر فعالیت‌های مردمی و نوجوانانه را فراهم کند و از این حرکت‌ها حمایت کند.

حمایت بیش از ۸ میلیارد تومانی از تأمین کتاب و اسباب‌بازی کودکان

علامتی با اشاره به حمایت‌های کانون از فعالیت‌های مردمی و فرهنگی در شرایط جنگی، گفت: کانون در این دوره بیش از ۸ میلیارد تومان کتاب و اسباب‌بازی در اختیار کودکان قرار داد. همچنین در موارد لازم، مربیان آموزش‌دیده به مناطق و مجموعه‌های مختلف اعزام شدند و پس از راه‌اندازی فعالیت‌ها، از ظرفیت نیروهای محلی برای ادامه مسیر استفاده شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ کرامت و عزت‌نفس کودکان، افزود: در تمام برنامه‌ها تلاش کردیم کودکان را صرفاً دریافت‌کننده خدمات نبینیم، بلکه زمینه مشارکت، انتخاب و نقش‌آفرینی آنان را نیز فراهم کنیم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری با اشاره به اهمیت حفظ جریان زندگی، نشاط و دسترسی کودکان به محصولات فرهنگی، گفت: یکی از اقدامات ما برگزاری نمایشگاه کتاب و اسباب‌بازی در شرایط جنگی بود. این رویداد با اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی شورای تأمین و همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد؛ درحالی‌که نمایشگاه بین‌المللی کتاب در آن مقطع امکان برگزاری نداشت.

وی ادامه داد: تلاش کردیم با همراهی فعالان حوزه کودک و نوجوان، هنرمندان و مجموعه‌های فرهنگی، امکان دسترسی خانواده‌ها به محصولات فرهنگی را حفظ کنیم. همچنین کتاب‌ها، فیلم‌ها، پویانمایی‌ها و تولیدات فرهنگی کانون از طریق بسترهای داخلی به‌صورت رایگان در اختیار کودکان و خانواده‌ها قرار گرفت.

علامتی با اشاره به واگذاری حق پخش برخی آثار به رسانه ملی برای استفاده عمومی در شرایط جنگی، گفت: حتی فیلم سینمایی «باغ کیانوش» را که از آثار ارزشمند و دارای هزینه تولید قابل‌توجه بود، در اختیار صداوسیما قرار دادیم تا در این شرایط برای کودکان و خانواده‌ها پخش شود. اعتقاد داشتیم در چنین موقعیتی باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای خدمت به مخاطبان کودک و نوجوان استفاده کنیم.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های خیابانی و خانوادگی در خیابان حجاب و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده حوزه کودک و نوجوان خبر داد و افزود: تلاش کردیم هنرمندان و فعالان این حوزه را در کنار کودکانی قرار دهیم که به حمایت و همدلی بیشتری نیاز داشتند تا زمینه ارتباط، نشاط و آرامش آنان فراهم شود.

مدیرعامل کانون در ادامه با استناد به داده‌های سامانه ثبت مراجعه کانون، اظهار کرد: آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد میزان مراجعه به مراکز کانون در بهار امسال، هم‌زمان با اوج جنگ، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. میزان امانت کتاب نیز در همین دوره ۳۰ درصد رشد داشته است.

علامتی این افزایش را نشانه‌ای از نیاز خانواده‌ها به خدمات فرهنگی و تمایل آنان برای فراهم کردن فضایی امن، سازنده و امیدبخش برای فرزندانشان دانست و تأکید کرد: کانون تلاش کرد در روزهایی که جامعه با شرایط دشوار روبه‌رو بود، چراغ فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی برای کودکان و نوجوانان روشن بماند.

وی با قدردانی از رویکرد دولت چهاردهم به کانون و با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی، مربیان و گروه‌های مردمی، خاطرنشان کرد: آنچه در این دوره اهمیت داشت، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای حمایت از کودکان و نوجوانان بود؛ مأموریتی که با همکاری و مشارکت جمعی امکان تحقق پیدا کرد.