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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

قتل جوان ۳۱ ساله با شلیک گلوله در اطراف آباده

قتل جوان ۳۱ ساله با شلیک گلوله در اطراف آباده

آباده- فرمانده انتظامی شهرستان آباده از قتل جوانی ۳۱ ساله بر اثر تیراندازی سرنشینان یک خودروی سواری در اطراف روستای خسروشیرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی زنگنه‌نیا در تشریح این حادثه گفت: عصر جمعه ۲۴ مهرماه، جوانی ۳۱ ساله که با یک دستگاه وانت نیسان در اطراف روستای خسروشیرین در حال حرکت بود، هدف تیراندازی سرنشینان یک خودروی سواری قرار گرفت و جان باخت.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان این قتل آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آباده با بیان اینکه دستگیری قاتل فراری به‌صورت جدی در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی قرار دارد، گفت: اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

سرهنگ زنگنه‌نیا از شهروندان خواست از توجه به شایعات فضای مجازی خودداری کرده و اخبار مربوط به این حادثه را از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.

کد مطلب 6979772

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      2 1
      پاسخ
      این نوع جنایات دارد زیاد گسترش می یابد و نا امنی تولید میکند

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