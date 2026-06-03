به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارش های روزانه خود از عملکرد تیم های قاره آسیایی در ادوار مختلف رقابت های جام جهانی امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد به جام جهانی ۲۰۱۸ پرداخت جایی که تیم ملی فوتبال کشورمان با تیم های ملی فوتبال مراکش، پرتغال و اسپانیا همگروه بود.
در گزارش سایت AFC آمده است: تیم ملی فوتبال ایران در دومین حضور پیاپی خود در رقابتهای جام جهانی، در شرایطی وارد جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه شد که با قرعهای دشوار مواجه شده بود؛ جایی که ایران باید با دو قهرمان اخیر اروپا، اسپانیا و پرتغال، و همچنین تیم قدرتمند مراکش روبهرو میشد. با این حال، انتظارات بسیاری از هواداران در ابتدا چندان بالا نبود.
آغاز امیدوارکننده برابر مراکش
در نخستین دیدار، ایران برابر مراکش قرار گرفت؛ تیمی که بازیکنانی همچون حکیم زیاش، اشرف حکیمی و مهدی بنعطیه را در ترکیب خود داشت. با وجود این ستارهها، ملیپوشان ایران به خوبی میدانستند که اگر قرار باشد پس از سالها در جام جهانی به پیروزی برسند، این بازی بهترین فرصت خواهد بود.
در این دیدار دو واکنش پیاپی دروازهبان مراکش، منیر محمدی مانع از گلزنی سردار آزمون و علیرضا جهانبخش شد. اما در وقتهای اضافه، اتفاقی سرنوشتساز رقم خورد؛ ضربه سر مدافع مراکش عزیز بوهدوز، روی ارسال از روی ضربه ایستگاهی احسان حاجصفی وارد دروازه خودی شد تا ایران به پیروزی برسد. این برد، به روند ۱۵ بازی بدون پیروزی تیمهای آسیایی در جام جهانی پایان داد و شروعی امیدوارکننده برای ایران رقم زد.
نمایش قابل احترام برابر اسپانیا
در دومین بازی، تیم ملی ایران در شهر کازان به مصاف اسپانیا، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ رفت. در این مسابقه، علیرضا بیرانوند نمایش درخشانی از خود ارائه داد و بارها دروازه ایران را نجات داد.
در سوی مقابل، کریم انصاریفرد با ضربهای که به کنار تور دروازه برخورد کرد، تا آستانه گلزنی پیش رفت. در ادامه، دیهگو کاستا روی یک صحنه مشکوک و با برخورد توپ به بدنش، موفق شد دروازه ایران را باز کند.
ایران تصور میکرد به گل تساوی رسیده است، زمانی که سعید عزتاللهی روی ارسال رامین رضاییان با ضربهای محکم دروازه اسپانیا را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد و اسپانیا با یک پیروزی حداقلی زمین را ترک کرد.
جدال تاریخی با پرتغال
در آخرین دیدار مرحله گروهی، کارلوس کیروش باید مقابل کشور زادگاهش، پرتغال قرار میگرفت. در این مسابقه، ضربه تماشایی ریکاردو کوارشما با ضربه بیرونی پا، پیش از پایان نیمه نخست دروازه بیرانوند را باز کرد.
در نیمه دوم، ایران صاحب ضربه پنالتی شد؛ جایی که سعید عزتاللهی روی کریستیانو رونالدو مرتکب خطا شد. در ابتدا به نظر میرسید پرتغال به گل دوم میرسد، اما بیرانوند با مهار پنالتی رونالدو یکی از بهیادماندنیترین لحظات تاریخ فوتبال ایران را رقم زد.
در سوی دیگر، داور خطای هند مدافع پرتغال روی سردار آزمون را پنالتی اعلام کرد و کریم انصاریفرد با ضربهای دقیق بازی را به تساوی کشاند.
در دقایق پایانی، ایران روی ضدحمله تا آستانه یک پیروزی تاریخی پیش رفت، اما مهدی طارمی در موقعیتی تکبهتک با دروازهبان، ضربه خود را به کنار دروازه زد و این فرصت طلایی از دست رفت.
پایانی تلخ و در عین حال امیدوارکننده
در نهایت، تساوی برابر پرتغال باعث شد تیم ملی ایران با وجود کسب چهار امتیاز و ارائه یکی از بهترین عملکردهای تاریخ خود در جام جهانی، از صعود به مرحله بعد بازبماند. با این حال، این دوره به عنوان یکی از موفقترین و بهیادماندنیترین حضورهای تیم ملی ایران در تاریخ جام جهانی ثبت شد.
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