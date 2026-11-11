به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی اظهار کرد: در المپیادهای علمی کشوری دانش‌آموزان استان موفق شدند با تکیه بر توان علمی و استعدادی خود ۵ مدال ارزشمند شامل ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز را برای همدان به ارمغان بیاورند که گواهی بر ظرفیت بالای علمی و استعدادهای درخشان این خطه است.

وی جزئیات مدال‌آوران این دوره را تشریح کرد و افزود: در المپیاد «علوم زمین» محیا احمدی نسب از مدرسه جنت کبودراهنگ موفق به کسب مدال نقره شد و هلیا شاوردی از دبیرستان فرزانگان ۱ کبودراهنگ مدال برنز را از آن خود کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: همچنین در المپیاد «شیمی» ابوالفضل کشوری عسگرپور از دبیرستان علامه حلی ۱ دوره دوم مدال نقره کسب کرد و در المپیاد «جفرافیا»، مه‌تا خادمی و فائزه بیگدلی هر ۲ نفر از مدرسه نمونه آمنه به ترتیب موفق به کسب مدال‌های نقره و برنز شدند.

شیدایی با تاکید بر اهمیت استراتژیک المپیادهای علمی تصریح کرد: المپیادها از مهمترین ابزارهای شناسایی و شکوفایی استعدادهای برتر دانش آموزی به شمار می‌روند و آموزش و پرورش استان همدان در سال‌های اخیر با تدوین برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند بستر لازم را برای رشد این استعدادها فراهم کرده است.

وی بیان کرد: برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی، به کارگیری اساتید مجرب، تامین منابع علمی غنی و حمایت همه جانبه از دانش‌آموزان مستعد از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این مسیر بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان این موفقیت چشمگیر را ثمره تلاش شبانه روزی دانش‌آموزان همراهی همدلانه خانواده‌ها و زحمات بی‌دریغ معلمان و مربیان دانست و خاطرنشان کرد: این دستاورد ارزشمند نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح و پشتیبانی مناسب مسیر دستیابی به قله‌های افتخار هموارتر خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به افق پیش روی این نهاد گفت: آموزش و پرورش استان همدان با عزم جدی و اراده‌ای راسخ به دنبال تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان توسعه مراکز تخصصی المپیاد و افزایش پوشش جامعه هدف است تا در سال‌های آتی شاهد درخشش پرفروغ‌تر فرزندان همدان در آوردگاه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.