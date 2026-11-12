به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدرحیم توکل شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم آمل در میدان ۱۷ شهریور، با اشاره به تحولات اخیر و شرایط منطقه اظهار کرد: حضور مستمر مردم در صحنه، نشان‌دهنده آگاهی، بصیرت و احساس مسئولیت اجتماعی آنان است.

وی با قدردانی از مشارکت شهروندان آملی در تجمعات شبانه افزود: حضور مردم در شب‌های متوالی، حتی در شرایط نامساعد جوی، سرما و بارندگی، نشان می‌دهد که جامعه نسبت به تحولات کشور بی‌تفاوت نیست و این همراهی، محاسبات طرف مقابل را تحت تأثیر قرار داده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به وقایع تاریخی صدر اسلام، بر ضرورت حضور به‌موقع در بزنگاه‌های حساس تأکید کرد و گفت: بررسی واقعه عاشورا نشان می‌دهد برخی افراد پس از شهادت امام حسین (ع) به فکر جبران کوتاهی خود افتادند و با تشکیل گروه توابین وارد میدان شدند؛ اما این پرسش مطرح است که چرا در زمان نیاز امام به یاری، در صحنه حضور نداشتند.

آیت الله توکل با بیان اینکه برخی فرصت‌ها پس از گذشت زمان قابل جبران نیستند، تصریح کرد: حضور و اقدام در زمان مناسب اهمیت بسیاری دارد و نباید مسئولیت‌پذیری را به زمانی موکول کرد که فرصت اصلی از دست رفته است.

وی همچنین با اشاره به دوران امامت امام حسن مجتبی (ع) و تنها ماندن ایشان در برابر معاویه، این مقطع تاریخی را نمونه‌ای از پیامدهای نبود همراهی در شرایط حساس دانست و بر ضرورت شناخت موقعیت و انجام مسئولیت در زمان مقتضی تأکید کرد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور حدود ۲۵۰ شب مردم در تجمعات آمل، استمرار این مشارکت را قابل توجه دانست و گفت: چنین حضوری با وجود مشغله‌های روزمره و دشواری‌های مختلف، بیانگر توجه مردم به مسائل روز و احساس مسئولیت آنان است.

آیت الله توکل در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات ساختار قدرت در جهان پرداخت و با اشاره به نظام دوقطبی گذشته و جایگاه آمریکا و شوروی اظهار کرد: پس از فروپاشی شوروی، معادلات قدرت در جهان تغییر کرد و در سال‌های بعد، از آمریکا، روسیه و چین به‌عنوان قدرت‌های اصلی جهان نام برده می‌شد؛ اما امروز ایران نیز در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی از جایگاه و نقش قابل توجهی برخوردار است.

وی با اشاره به مواضع آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، آلمان و فرانسه در قبال جمهوری اسلامی ایران مدعی شد این کشورها در کنار شماری از دولت‌های منطقه در برابر ایران قرار گرفته‌اند.

آیت الله توکل با اشاره به ظرفیت‌های دفاعی کشور تصریح کرد: توان موشکی ایران به تجهیزاتی که در مقطع اخیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند محدود نیست و در صورت تداوم اقدامات خصمانه، ظرفیت‌های دیگری نیز می‌تواند به کار گرفته شود.

آیت الله با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح برای تقویت توان دفاعی کشور گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش در حال آماده‌سازی ظرفیت‌های لازم هستند تا در صورت تداوم اقدامات خصمانه، پاسخ متناسب ارائه شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به شرایط رژیم صهیونیستی و حمایت‌های مالی آمریکا از این رژیم گفت: این رژیم برای ادامه جنگ با مشکلاتی مواجه شده و خواستار پشتیبانی مالی بیشتر از سوی آمریکا شده است.

توکل در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی، مطالعه و شناخت تحولات داخلی و خارجی را مکمل حضور اجتماعی دانست و افزود: حضور مردم در صحنه زمانی می‌تواند تأثیر عمیق‌تری داشته باشد که با بصیرت، شناخت و آگاهی نسبت به مسائل روز همراه شود.