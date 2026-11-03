به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی عصر سه شنبه در دیدار با شهردار ایج، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، طبیعی و فرهنگی این شهر، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای معرفی و بهره‌برداری هدفمند از این قابلیت‌ها در راستای توسعه گردشگری تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به پیشینه تاریخی ایج و آثار برجای‌مانده از دوران ساسانی اظهار کرد: این شهر در کنار برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، از جاذبه‌های طبیعی همچون چشمه‌های جاری، دره‌های سرسبز و باغ‌های انار برخوردار است که مجموعه این قابلیت‌ها، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعت‌گردی فراهم کرده است.

مریدی معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده ایج را از ضرورت‌های توسعه گردشگری منطقه دانست و بر اهمیت حفاظت، مرمت و سامان‌دهی آثار تاریخی با همکاری دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

جشنواره انار فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ایج

در ادامه این دیدار، سعید نظری، شهردار ایج، با اشاره به اهداف برگزاری این نشست گفت: به همراه رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، با هدف دعوت از مدیرکل برای حضور در جشنواره انار ایج و بررسی راهکارهای توسعه گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی شهر در این نشست حضور یافتیم.

وی افزود: جشنواره انار ایج ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود و تلاش داریم از این رویداد به‌عنوان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری شهر استفاده کنیم.

شهردار ایج با اشاره به ظرفیت بازارهای بومی این شهر ادامه داد: در این نشست درباره دو بازار شاخص ایج، شامل بازار برانجیر و بازار انار، نیز گفت‌وگو شد و مقرر شد موضوع ثبت رویدادهای مرتبط با این ظرفیت‌های بومی پیگیری شود.

تأمین اعتبار برای مرمت آثار تاریخی ایج

نظری با تأکید بر ضرورت معرفی آثار تاریخی و طبیعی ایج گفت: این شهر از مجموعه‌ای از آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی ارزشمند برخوردار است که معرفی آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری منطقه داشته باشد.

وی افزود: از مدیرکل میراث‌فرهنگی استان دعوت کردیم با حضور در ایج، این ظرفیت‌ها را از نزدیک بررسی کند تا زمینه برنامه‌ریزی برای حفاظت و معرفی شایسته آن‌ها فراهم شود.

شهردار ایج یکی از محورهای مهم این نشست را مرمت بناهای تاریخی عنوان کرد و گفت: مقرر شد تأمین اعتبار این اقدامات با مشارکت شهرداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و فرمانداری پیگیری شود تا زمینه مرمت و سامان‌دهی آثار تاریخی شهر فراهم شود.

نظری ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل میان مجموعه میراث‌فرهنگی و مدیریت شهری، زمینه معرفی بهتر جاذبه‌های گردشگری، حفاظت از میراث تاریخی و رونق اقتصادی و فرهنگی ایج فراهم شود.



لازم به توضیح است ایج از توابع شهرستان استهبان، با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، بازارهای بومی، باغ‌های انار، جاذبه‌های طبیعی و روستاهای مستعد گردشگری، از ظرفیت‌های قابل توجه برای توسعه گردشگری در استان فارس برخوردار است.

