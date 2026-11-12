به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری ظهر پنجشنبه در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در حرم مطهر حضرت علی بن حمزه(ع) شیراز، با تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم، با اشاره به روایات نقل‌شده از پیامبر اکرم(ص) درباره مقام حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: پیامبر اسلام(ص) از حضرت زهرا(س) به‌عنوان سرور زنان جهان از آغاز تا پایان آفرینش یاد کرده و ایشان را پاره تن، نور چشم، ثمره قلب و روح خود معرفی کرده است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) افزود: این تعابیر نشان‌دهنده جایگاه بی‌نظیر حضرت زهرا(س) نزد پیامبر اکرم(ص) است و این روایت در منابع شیعه و اهل سنت نیز نقل شده است.

کلانتری با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: با وجود جایگاه عظیم حضرت زهرا(س) در نزد پیامبر، شأن و منزلت ایشان پس از رحلت رسول خدا(ص) رعایت نشد و این بانوی بزرگوار با بی‌احترامی‌ها و حوادث تلخی روبه‌رو شدند.

وی با بیان اینکه خطبه فدکیه یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی برای شناخت شرایط آن دوران است، گفت: اعتراض‌ها و گلایه‌های حضرت زهرا(س) در این خطبه نشان می‌دهد که جایگاه ام‌الائمه و دختر پیامبر اکرم(ص) به‌درستی پاس داشته نشد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به نقل حوادث مربوط به جراحت و شهادت حضرت زهرا(س) در برخی منابع اهل سنت و شیعه، افزود: مجموعه این گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که پس از رحلت پیامبر، حرمت خاندان عصمت و طهارت(ع) آن‌گونه که شایسته بود رعایت نشد.

قیام حضرت زهرا(س) در دفاع از حق، الگویی ماندگار است

کلانتری با تشریح شرایط دشوار جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: در شرایطی که خاندان نبوت عزادار بودند، حق حضرت زهرا(س) پایمال شده و جایگاه اهل بیت(ع) آسیب دیده بود، این بانوی بزرگوار به میدان آمد و با حضور در مسجد مدینه، از حق و حقیقت دفاع کرد.

وی با تأکید بر اهمیت خطبه فدکیه در شناخت سیره سیاسی و اعتقادی حضرت زهرا(س) گفت: حضور حضرت در مسجد مدینه و سخنرانی در برابر جمعی از صحابه پیامبر، با وجود مصیبت‌ها و آسیب‌هایی که متحمل شده بودند، درسی بزرگ برای همه نسل‌ها، به‌ویژه معلمان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) ادامه داد: نکته مهم در خطبه حضرت زهرا(س) این است که ایشان سخن خود را از اصل توحید آغاز می‌کنند؛ چراکه توحید ستون فقرات و اساس همه آموزه‌های اسلامی است.

تربیت نسل جوان باید با محوریت توحید آغاز شود

کلانتری با اشاره به آثار اعتقادی امام خمینی(ره) و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: در آثار اعتقادی امام راحل و کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» نیز توحید جایگاه محوری دارد و اساس اعتقادات اسلامی بر این اصل استوار است.

وی با بیان اینکه نبوت، امامت، معاد و عدل در پرتو اصل توحید معنا پیدا می‌کنند، افزود: حضرت زهرا(س) نیز دفاع از ولایت امیرالمؤمنین(ع) و اعتراض به ظلم و انحراف جامعه را بر پایه همین اصل بنیادین مطرح کردند؛ چراکه ولایت منهای توحید معنا ندارد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی خداشناسی در نسل جوان تصریح کرد: تربیت زمانی ارزشمند و اثرگذار خواهد بود که اصل توحید در دل جوانان و کودکان نهادینه شود و انسان با همه وجود به این باور برسد که همه هستی از آن خداوند است و اراده انسان نیز در طول اراده الهی قرار دارد.

کلانتری با اشاره به آیات قرآن کریم درباره توحید و اراده الهی گفت: قرآن کریم به روشنی بیان می‌کند که آفرینش انسان و افعال او در چارچوب اراده خداوند قرار دارد و وقتی این باور در وجود انسان ریشه بدواند، زمینه استقامت در مسیر حق فراهم می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت مطالعه و پژوهش مستمر در مسیر شناخت و تبیین معارف دینی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، استمرار مطالعه و تحقیق حتی در سنین بالا بود و این روحیه علمی می‌تواند الگویی برای نسل جوان و دانشجویان باشد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در پایان ابراز امیدواری کرد که جامعه اسلامی با تأسی به سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، مسیر بندگی، اخلاص و دفاع از حق را با استقامت ادامه دهد.