تهاجم گرجستان در سایه پرچم المپیک؛ تکرار مجدد غفلت رسانه ها

میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان که اوائل شب پنجشنبه فرمان آتش بس یکطرفه برای از سر گیری مذاکرات با طرف اوستیای جنوبی را صادر کرده بود، به بهانه نقض آتش بس ازسوی طرف مقابل، به ناگهان حمله ای سریع بسوی مرکز این مطنقه خودمختار انجام داد.

بازی های المپیک 2008 که روز جمعه مراسم افتتاحیه آن در شهر پکن برگزار شد، سر وصدای بسیاری را در سراسر جهان برانگیخت و تمامی ساکنان کشورها در انتظار چگونگی برگزار شدن این مراسم باشکوه و تاریخی بودند.

این مراسم که به عنوان پرهزینه ترین مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک در تاریخ آن شناخته شده، با زرق و برق های خود و همچنین بویژه با حضور سران کشورهای مهم جهان همچون جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه توانست افکار عمومی جهانیان را برای یکی دو روز به طور صد در صد به خود جلب کند.

مطبوعات قدرتمند غربی و آمریکایی به طور گسترده ای تحولات مربوط به المپیک را تحت پوشش قرار دادند و اجازه رونمایی اخبار مربوط به جنگ در اوستیا را ندادند

درحالی که بوش و پوتین، شاخه های اصلی سیاست های آمریکا و روسیه، در حال وهوای بازیهای پکن بودند، سران نظامی گرجستان از این فرصت استفاده و ارتش را بسوی منطقه اوستیای جنوبی گسیل داشتند.

فردای حمله ارتش گرجستان به اوستیا و محاصره مرکز این منطقه ، پوتین به مانند آنکه از خواب بیدار شده باشد، به خبرنگاران حاضر در پکن گفت: مطمئن باشید این اقدام گرجستان را بدون تلافی نخواهیم گذاشت.

اما دیگر آب از سر گذشته است و گرجستان به هدف خود که تصرف منطقه اوستیای جنوبی بود، رسید. سران نظامی روسیه در واکنش به این تهاجم ناگهانی و غافل گیرانه، جنگنده های خود را به گرجستان فرستادند و برخی از اهداف در این کشور را مورد هدف قرار دادند.

این درحالی است که مطبوعات قدرتمند غربی و آمریکایی به طور گسترده ای تحولات مربوط به المپیک را تحت پوشش قرار دادند و اجازه رونمایی اخبار مربوط به جنگ در اوستیا را ندادند و در همین حال، ضعف مطبوعات روسی باعث شد تا این مسئله به طور گذری و تنها به صورت یک زیرنویس در رسانه و مطبوعات بازتاب داشته باشد.

گرجستان به شدت مخالف استقلال خواهی دو منطقه اوستیای جنوبی و آبخازیاست که این سیاست تفلیس ازسوی ایالات متحده در راستای امتیاز گرفتن از روسیه که هم مرز با این کشور و مخالف پیوستن گرجستان و اوکراین به ناتو است، حمایت می شود.

نیروهای گرجی در ادامه حملات خود و در حالی که همچنان بازی های المپیک توانسته افکار عمومی جهانیان را معطوف به خود نگاه دارد، به تهاجم به شهر تسخینوالی ادامه و آن را به تصرف خود درآورد.

دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه روز جمعه ضمن محکوم کردن اقدامات گرجستان به عنوان اقدام نظامی تجاوزکارانه علیه صلحبانان روسیه و شهروندان صلح طلب اوستیای جنوبی اعلام کرد که مسکو در حال اتخاذ تدابیر سیاسی و نظامی مناسبی برای متوقف کردن خشونت ها در اوستیای جنوبی است.

البته این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که در تاریخ می توان تحولات زیادی را مشاهده کرد که سیاستمداران جنگ طلب از مراسم های سنتی و تاریخی که مورد توجه تمامی جهانیان قرار می گیرد، برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده اند و تا جهانیان به خود بیایند دیگر کار از کار گذشته است.

ارتش روسیه و تانک های نظامی عصرجمعه وارد خاک اوستیای جنوبی شدند و به کمک صلحبانان روسی در این منطقه شتافتند. درگیری ها شدت یافت و وزارت خارجه روسیه از کشته شدن یکهزار و 500 نفر تنها در یکی دو روز اخیر در اوستیای جنوبی خبر داده است.

در حال حاضر هم درگیری در منطقه قفقاز ادامه دارد ویکی از فرودگاههای گرجستان توسط جنگنده های روسی بمباران شده است.همچنین ولادیمیرپوتین اقدامات گرجستان در اوستیای جنوبی را نسل کشی خواند.