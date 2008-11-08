108اثر هنری از کرمانشاه به جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شد

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری به منظور نشان دادن هرچه بیشتر تواناییهای هنری استانها و معرفی هنرمندان و همچنین آثار خلق شده توسط ایشان در آذر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود و به همین منظور هنر مندان حوزه هنری استان کرمانشاه در سه گروه ادبیات ،موسیقی و هنرهای تجسمی در دو بخش مسابقه و نمایشگاهی به ارائه آثار پرداختند.

وی افزود: هنرمندان حوزه هنری استان کرمانشاه در کمیته هنرهای تجسمی مشتمل بر خوشنویسی در تمامی شاخه ها، نقاشی، گرافیک، کاریکاتور و عکس جمعاً تعداد 60 اثر از 20هنرمند در کمیته ادبیات بخش ادبیات پایداری تعداد شش اثر از محمد عبدی، کانون آفرینش شعر و داستان 10 اثر از 10 هنرمند، کمیته موسیقی و پژوهش موسیقی 11اثر از شش هنرمند و در کمیته سمعی و بصری 21اثر از هشت هنرمند آثار خود را به دبیر خانه این جشنواره در تهران ارسال کردند.

سروری با اشاره اهداف به برگزاری این گونه جشنواره ها گفت: این گونه جشنواره ها هنر مندان را به خلق آثار ارزشمندتر به لحاظ تاثیرگزاری بر مخاطب رهنمون می سازد.‏

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: حضور فرهیخته و چهره ماندگار استان کرمانشاه استاد میر جلال الدین کزازی به عنوان چهره علمی در این جشنواره محتمل است. ‏