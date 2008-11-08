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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۵۸

108اثر هنری از کرمانشاه به جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه گفت:‏ 108اثر در زمینه های مختلف هنری از این استان به دومین دبیرخانه جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری کشورارسال شد.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری به منظور نشان دادن هرچه بیشتر تواناییهای هنری استانها و معرفی هنرمندان و همچنین آثار خلق شده توسط  ایشان در آذر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود و به همین منظور هنر مندان حوزه هنری استان کرمانشاه در سه گروه ادبیات ،موسیقی  و هنرهای تجسمی در دو بخش مسابقه و نمایشگاهی به ارائه آثار پرداختند.

 

وی افزود: هنرمندان حوزه هنری استان کرمانشاه در کمیته هنرهای تجسمی مشتمل بر خوشنویسی در تمامی شاخه ها، نقاشی، گرافیک، کاریکاتور و عکس جمعاً تعداد 60 اثر از 20هنرمند در کمیته ادبیات بخش ادبیات پایداری تعداد شش اثر از محمد عبدی، کانون آفرینش شعر و داستان 10 اثر از 10 هنرمند، کمیته موسیقی و پژوهش موسیقی 11اثر از شش هنرمند و در کمیته سمعی و بصری 21اثر از هشت هنرمند آثار خود را به دبیر خانه این جشنواره در تهران ارسال کردند.

 

سروری با اشاره اهداف به برگزاری این گونه جشنواره ها گفت: این گونه جشنواره ها هنر مندان را به خلق آثار ارزشمندتر به لحاظ تاثیرگزاری بر مخاطب رهنمون می سازد.‏

 

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: حضور فرهیخته و چهره ماندگار استان کرمانشاه استاد میر جلال الدین کزازی به عنوان چهره علمی در این جشنواره محتمل است. ‏

کد مطلب 777071

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