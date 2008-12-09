استفاده ماهیها از میدان مغناطیسی زمین برای یافتن مسیر محل تولد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهی های آزاد و گونه هایی خاص از لاک پشت های دریایی معمولا مسافت های طولانی را به منظور بازگشت به زادگاه در میان آبها طی می کنند.

اما چگونگی یافتن مسیر درست در این سفر دریایی و در مسیر پهناور و طولانی که به نظر خالی و بدون نشانه می آید، موضوعی است که دانشمندان را تا چندین نسل و برای سالهای متمادی به خود مشغول کرده است.

این راز بزرگ با انجام مطالعه ای جدید در این زمینه فاش شد. به این معنی که محققان دانشگاه کارولینای شمالی در یافتند ماهی آزاد و لاک پشت دریایی با استفاده از میدان مغناطیسی زمین مسیر اصلی رفت و برگشت خود را به سمت زادگاه فرا گرفته و از آن برای یافتن مسیر درست استفاده می کند.

میدان مغناطیسی زمین به شکلی محسوس در سراسر زمین در حال تغییر است و هر منطقه دارای خصوصیات و نشانه های مغناطیسی مختص خود است.

زیست شناسان دریایی طی انجام تحقیقات خود دریافتند که لاک پشتها و ماهی های آزاد زمانی که به سن بزرگسالی می رسند از میدان مغناطیسی و حافظه مغناطیسی خود که اطلاعات مربوط به خصوصیات مغناطیسی زادگاه خود را در دوران کودکی بر آن حک کرده اند در یافتن مسیر اصلی زادگاه خود استفاده می کنند.

برخی گونه های لاک پشت های آبی پس از مهاجرت و طی هزاران کیلومتر در میان اقیانوسها قادرند به زادگاه خود که بیش از 10 سال از ترک آن می گذرد بازگردند. ماهی های آزاد نیز با گذشت سالها از زمانی که از زادگاه خود خارج شده اند با استفاده از توانایی مسیر یابی خود مجددا به آن مکان باز می گردند.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان این صفت را در جانداران به این شکل توجیه می کنند که این گونه از جانداران برای تخم گذاری نیازمند محیطی با شرایط خاص هستند و از مکانهایی که برای آنها نا آشنا است پرهیز می کنند. به همین دلیل زادگاه خود را به عنوان مناسب ترین و امن ترین مکان انتخاب کرده و به آن مکان هر چقدر دور باز می گردند.