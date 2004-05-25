سفر خرازي به اسپانيا به تعويق افتاده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين منبع آگاه دليل تعويق سفر خرازي را به اسپانيا اعتراض به اقدام اسپانيا در دعوت از بيوه و فرزند شاه مخلوع ايران به مراسم ازدواج وليعهد اين كشور ذكر كرد.



درهمين حال با توجه به تماسهاي مكرر خبرنگار "مهر" با سفارت اسپانيا در تهران، مسئولان اين سفارت از پاسخگويي در اين خصوص خودداري كردند. اين سفر قرار بود طي روزهاي اخير انجام شود .

اولين واكنش در اين خصوص از سوي سفارت جمهوري اسلامي ايران در اسپانيا صورت گرفت .

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي گفت : دعوت از اين افراد كه مردم ايران آنها را از اين كشور بيرون كرده اند اقدامي شايسته اي نيست و سفارت ايران در اسپانيا به اين موضوع اعتراض كرده است.



وي افزود : اين افراد نه در ميان مردم ايران و نه در هيچ جاي دنيا جايگاهي ندارند و مقامات اسپانياخواهند فهميد كه كاربرد اين القاب براي اين افراد محلي از اعراب ندارد .



همچنين در پي اعتراض جمهوري اسلامي ايران به شركت چند عنصر مطرود در مراسم ازدواج وليعهد اسپانيا، وزير مشاور در امور خارجه اسپانيا در تماس تلفني با علي آهني معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه از اين موضع و سوءتفاهم ايجاد شده ابراز تاسف كرد .



وزير مشاور در امور خارجه اسپانيا به آهني گفت : شركت اين افراد به هيچ وجه جنبه رسمي نداشته و كاملا يك امر خصوصي است و اسپانيا هيچ قصدي براي جريحه دار كردن احساسات مردم ايران نداشته و مي داند كه اين افراد هيچ پايگاهي در ميان مردم ايران ندارند .



وزير امور خارجه اسپانيا نيز در گفتگو با راديو دولتي اين كشورگفت : كشورش خواهان روابط خوب با ايران است ، اما خوان كارلوس پادشاه اسپانيا مي‌تواند هر كسي را كه تمايل دارد به جشن ازدواج خانوادگي دعوت كند .



ميگوئل آنخل موراتينوس با اشاره به اين كه كمال خرازي ، وزير امور خارجه در اعتراض به اقدام اسپانيا در دعوت از بيوه و فرزند شاه مخلوع ايران به مراسم ازدواج وليعهد اين كشور، سفر برنامه‌ريزي شده ‌اش به مادريد را لغو كرد، افزود : ما با دولت ايران در تماس هستيم و من فكر نمي‌كنم اين امر عواقب بيشتري به دنبال داشته باشد.

وزير امور خارجه‌ اسپانيا همچنين ابراز اميدواري كرده است كه سفر كمال خرازي به اسپانيا به زودي انجام پذيرد.



تعويق سفر خرازي به اسپانيا در رسانه هاي جمعي دنيا نيز بازتاب گسترده اي داشت

خبرگزاري فرانسه در گزارشي در اين خصوص آورده است : سفارت ايران رسما مخالفتش را نسبت به دعوت اين افراد به مراسم ازدواج وليعهد اسپانيا اعلام كرد .



خبرگزاري رويتر نيز با اعلام خبر لغو سفر خرازي به اسپانيا آورده است سفارت ايران دعوت از بيوه و فرزند شاه مخلوع ايران در مراسم ازدواج وليعهد اسپانيا را سبب لغو سفر كمال خرازي به مادريد اعلام كرده است .