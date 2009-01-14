ادارات مسکن و شهرسازی در سه شهرستان مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول رسولی روز چهارشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر دوم دولت به مازندران در استانداری افزود: همزمان با این ایام ادارات مسکن و شهرسازی شهرستان های آمل، بابل و تنکابن آغاز به کار خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری نیز چارت سازمانی این ادارات را به استان ابلاغ کرده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران با اشاره به اینکه مناقصه تسریع در احداث بیمارستان بهشهر صورت گرفته است تصریح کرد: به واسطه کمبود اعتبار هنوز اقداماتی برای تسریع در احداث بیمارستان های ساری و قائم شهر صورت نگرفته است.

رسولی با بیان اینکه سالانه ده میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان های ساری، قائم شهر، بهشهر و چالوس هزینه می شود پیش بینی کرد این بیمارستان ها تا سال 1390 به بهره برداری برسد.

وی با اعلام این مهم که امسال یک میلیارد تومان برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر ساری در نظر گرفته شده است افزود: دو میلیارد تومان از اعتبارات بافت های فرسوده مابقی طی سال 88 به شهرهای دیگر استان تزریق خواهد شد.

عضو کارگروه مسکن و شهرسازی مازندران با اشاره به افزایش تراکم پایه در فاز نخست برای ساختمان های مسکن مهر ابلاغ شده است افزود: این تراکم پایه در مراحل بعدی مشمول بافت های فرسوده شهرها خواهد شد.

رسولی افزود: مسکن و شهرسازی موظف است 15 میلیارد تومان اعتبار را از محل یارانه مسکن در بودجه 87 به استانداری جهت جبران کاهش درآمد شهرداری ها پرداخت کند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری نیز از احداث نخستین تقاطع غیرهمسطح شمال کشور در محدوده شرکت نفت مرکز استان خبر داد و گفت: طرح جامع این تقاطع تا پایان امسال آماده و اجرای آن از اوایل سال آتی آغاز می شود.

محمد رضا مظلومی با بیان اینکه این پروژه سی میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت افزود: وزارت نفت مکلف شده این پروژه را ظرف دو سال پس از اجرای طرح به بهره برداری برساند.

هیئت دولت در دومین سفر استانی خود به مازندران بیش از 200 مصوبه داشت.