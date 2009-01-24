قیمت سیلندر گاز مایع نو در چرخه توزیع و مصرف کاهش یافت

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاستهای دولت جهت کاهش قیمتها و با در نظر گرفتن کاهش قیمت ورق برای ساخت سیلندرگاز مایع نو، در جلسه کمیته نظارت بر بازسازی شیر و سیلندر گاز مایع با کاهش 20 درصدی قیمت تمام شده برای ساخت سیلندر گاز مایع موافقت و این امر تصویب شد.

پریچهر قزلباش اظهار داشت: همچنین در این جلسه با در نظر گرفتن قیمت فلز برنج برای ساخت شیر سیلندر با کاهش 10 درصدی قیمت برای ساخت شیرسیلندر نیز موافقت شد و این کاهش قیمت به تصویب رسید.

وی ادامه داد: به دنبال موافقت با کاهش قیمتهای یادشده، قیمت تمام شده برای ساخت سیلندر گاز مایع از 240 هزار ریال به 200 هزار ریال کاهش یافت.

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد افزود: قیمت ساخت شیر سیلندر توپیچ از 39 هزار ریال به 35هزار و 100 ریال، شیر روپیچ از 37 هزار ریال به 33 هزار و 300 ریال و شیر سوزنی از 30 هزار ریال به 27 هزار ریال رسید.

قزلباش خاطرنشان کرد: کمیته نظارت بر بازسازی شیر و سیلندر گاز مایع به مسئولیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،به صورت متمرکز کلیه فعالیت های مرتبط با ساخت و تعمیر شیر و سیلندر، نحوه بازسازی و جایگزینی و ورود آنها به چرخه توزیع، خروج شیر و سیلندرهای ناایمن از مدار گردش عملیات توزیع و ذوب و انهدام آنها و همچنین نحوه هزینه کرد سپرده بازسازی نزد شرکت های موزع گاز مایع را انجام می دهد.

