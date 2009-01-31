شورای نگهبان ارث بردن زن از اموال غیر منقول مرد را تایید کرد

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر به تصویب طرح ارث بردن زن از اموال منقول مرد در تاریخ 6/11/87 اشاره کرد و افزود : این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مطلع شده ایم این امر به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در خصوص سهم الارث زنان از همسران متوفی خود را بررسی و اصلاح کردند.

نمایندگان با اصلاح ماده 946 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر کردند زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزندار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرد.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 948 این قانون مقرر کردند هر گاه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: پیش از این زن فقط از اموال منقول ارث می برد و در اموال غیر منقول نیز فقط از قیمت " ابنیه و اشجار " ارث می برد و از زمین ارثی به او نمی رسید.

میرکوهی با مثبت ارزیابی کردن این قانون تصریح کرد: با تصویب این قانون زن علاوه بر اموال منقول همسر از اموال غیر منقول همچون اراضی و ملک مرد نیز ارث خواهد برد.