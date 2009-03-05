پنجمین جشنواره بزرگ آموزش طبخ آبزیان در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، موسی بدیعی در نشست خبری شامگاه روز چهارشنبه افزود: با توجه به اینکه آبزیان از گذشته به عنوان یکی از غذاهای بسیار مهم از حیث ارزشهای دارویی مطرح بوده است در دهه های اخیر نیز با توجه به رشد روز افزون جمعیت در حالیکه نیمی از مردم دنیا دچار سوء تغذیه هستند ماهی و میگو می تواند در مقام تامین پروتئین مصرفی مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.

وی بیان کرد: یکی از راههای ترویج فرهنگ مصرف آبزیان برگزاری دوره های آموزش طبخ ماهی و میگو است.

بدیعی اظهار داشت: بر این اساس شیلات هرمزگان همچون سالهای گذشته و در راستای ترویج فرهنگ مصرف آبزیان اقدام به برگزاری دوره های آموزش طبخ آبزیان در شهرستانهای حاجی آباد، بندرلنگه و جزیره کیش کرده است.

مدیرکل شیلات هرمزگان یادآور شد: پنجمین جشنواره بزرگ طبخ آبزیان در بندرعباس از تاریخ 17 تا 21 اسفند ماه برای علاقه مندان به فراگیری روشهای مختلف پخت ماهی و میگو دوره آموزش طبخ در محل ساختمان آموزش اداره کل شیلات هرمزگان برگزار خواهد کرد.