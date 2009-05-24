بازدید سینماگران از مناطق جنگی جنوب در سالروز آزادی خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سینماگران اعزامی به جنوب صبح امروز در گلزار شهدای خرمشهر حضور یافتند و در حالی که روایت آزادسازی خرمشهر از سوی هادی اسماعیل‌زاده حکایت می‌شد، شاخه‌های گل را نثار مزار شهدای خرمشهر کردند.

در ادامه سیده زهرا حسینی راوی کتاب "دا" خاطراتی را از مقاومت 45 روزه مردم خرمشهر برای حاضران نقل کرد. پس از دیدار سینما‌گران از گلزار شهدا این گروه راهی منطقه عملیاتی شلمچه شدند که در طول مسیر حاج محمود نورانی خاطرات دوران مقاومت مردم خرمشهر را روایت کرد.

مسجد جامع خرمشهر به عنوان نمادی از مقاومت دیرپای خرمشهر وعده‌گاه دیگر سینماگران بود‌. آنها که پیش از این یاد و خاطره سال‌های جنگ تحمیلی را با صدای بیژن نوباوه در ذهن داشتند‌، خبر آزاد‌سازی خرمشهر را بار دیگر با صدای پرشور و حماسی او شنیدند. سینماگران در مسجد جامع خرمشهر نماز ظهر را اقامه کردند.

مجید مجیدی، رضا میرکریمی، محمدمهدی عسگرپور، سیروس الوند، محمدمهدی دادگو، سعید راد، مرتضی شایسته، محمدرضا اعلامی، مسعود اطیابی، حمید آخوندی، افسانه چهره آزاد، ستاره و لاله اسکندری، لادن طباطبایی، الیکا عبدالرزاقی، مهین نویدی، بیژن امکانیان، داود رشیدی، مهدی معماریان، محمد داودی، حبیب احمدزاده، محمود یارمحمدلو، عبدالحسن برزیده، حمید دهقانپور، اصغر پورهاجریان، حسن پورشیرازی، همایون ارشادی، همایون اسعدیان و... از سینماگران حاضر در این گردهمایی بودند.

محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد و محمود اربابی مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای این جمع را همراهی می‌کردند. این بازدید به همت محمدرضا شرف‌الدین مدیر عامل انجمن سینمای دفاع مقدس و کمک خانه سینما هماهنگ شده است.