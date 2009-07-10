تابستان امسال شهر در دست بچه ها می افتد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه یک اظهار داشت : علاوه بر این در 10 بوستان‌شناخته شده منطقه در فصل تابستان ، سامانه نشاط برپا خواهد بود. این سامانه‌ها در بوستان‌های نیاوران ، ‌جمشیدیه ،‌ قیطریه ،‌ازگل ، ‌گلریزان ، ‌شهرک قائم ، شهرک نفت ، ارم تجریش ،‌ چیذر و ‌تنگه دارآباد مستقر خواهند بود.

وی افزود :‌ در نواحی ده ‌گانه منطقه یک نیز سامانه‌های نشاط به صورت گردشی برپا می‌شوند.

احمدی بافنده از برگزاری تور تهران گردی نیز خبر داد و یاد آور شد :‌ با همکاری شرکت تهران گشت شهرداری تهران ،‌ تورهای تهران گردی ویژه شهروندان منطقه یک برگزار خواهد شد که طی آن شهروندان از نقاط دیدنی و جاذبه‌های شهر تهران در دیگر مناطق مانند شهرری و ... بازدید می‌کنند.

شهردار منطقه یک ادامه داد : شهروندان دیگر مناطق تهران نیز در قالب تورهای تهران گردی از جاذبه‌ها و نقاط تفریحی متعدد منطقه یک دیدن خواهند کرد.

وی برگزاری این تورها را رایگان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت :‌ شهروندان از طریق شورایاران محلات می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص تورهای هر هفته را کسب کرده و ثبت نام کنند.

احمدی بافنده ادامه داد : ایستگاه‌های فرهنگی سیار نیز با برنامه‌هایی چون فروش کتاب ، ‌اجرای تئاتر خیابانی و.. به صورت ناحیه‌ای، روزهای پنج شنبه از ساعت 9صبح تا 12 ظهر در نقاطی مانند درآباد ،‌ قیطریه ،‌ پردیس آجودانیه و.. برپا خواهند بود.

شهردار منطقه یک برپایی پایگاه‌های تابستانی را از جمله دیگر اقدامات این منطقه در فصل تابستان خواند و گفت :‌ این پایگاه‌ها با همکاری شهرداری ،‌مدارس ،‌مساجد ،‌پایگاه‌های بسیج و.. در سطح منطقه که همه ساله هر کدام به صورت جزیره‌ای و واحد اقداماتی در فصل تابستان انجام می‌دادند ، ‌راه‌اندازی شده است تا اوقات فراغت دانش‌‌ آموزان به بهترین نحو و با برنامه‌های فرهنگی ،‌آموزشی ،‌ورزشی و.. سپری شود.