موسیقی سیستان در آستانه فراموشی است

شیرمحمد اسپندار با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: اوایل انقلاب موسیقی سیستان و بلوچستان به خوبی معرفی می شد و من به همراه ماشاءالله بامری(نوازنده تنبورک و خواننده) مدام در حال اجرای برنامه بودیم. همین موضوع باعث می شد تا حداقل فرهنگ شنیداری مردم بلوچ غنی مانده و همچنان گوش مردم این منطقه با موسیقی آشنا باشد.

این نوازنده برجسته دونلی که از شهرت جهانی برخوردار است در ادامه افزود: اما در سال های اخیر ما هر یک یا دو سال معمولا یک برنامه بیشتر اجرا نمی کنیم و بسیاری از فرزندان بلوچ که در این سال ها متولد شده اند هرگز صدای ساز اساتید موسیقی منطقه خودشان را نشنیده اند؛ گوش این بچه ها پر است از موسیقی های دیگر و با فرهنگ خودشان دارند بیگانه می شوند و این یک فاجعه برای سیستان و بلوچستان است.

این هنرمند که سال ها قبل دکترای افتخاری یکی از معتبرترین دانشگاه های موسیقی فرانسه را نیز دریافت کرده تصریح کرد: من بیش از 78 سال سن دارم اما به غیر از من هیچ نوازنده دونلی دیگری وجود ندارد و این ساز هم با رفتن من می میرد؛ اگر وضعیت موسیقی نواحی ایران به همین شکل ادامه پیدا کند چند سال دیگر حتما بخش زیادی از موسیقی و فرهنگ کشورمان زیر خروارها خاک دفن خواهد شد.

وی همچنین افزود: مسئولان همین امروز باید به فکر پیشگیری از این فاجعه باشند هر چند که امروز هم خیلی دیر شده است.

اسپندار که دی ماه سال 86 خانه و کاشانه اش را بر اثر سیل در منطقه بمپور سیستان از داده بود دراین باره گفت: من در این مدت در چادر زندگی کرده ام؛ البته بعدها یک اتاقک 10 متری در کنار این چادر ساختیم و این تمام زندگی ما است. قرار بود وزرت مسکن با همکاری بهزیستی خانه ای برای ما بسازد که هر چند وقت یکبار در محل ساخت خانه کارهایی می شود و دوباره کار تعطیل می شود؛ با این وضع هنوز این خانه سفید کاری نشده است.