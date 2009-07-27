وحشت ارتش اسرائیل از قدرت حزب الله در سالگرد جنگ 33 روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، افسران بلند پایه ارتش اسرائیل بسیار نگران درگیری جدید با نیروهای حزب الله در مرز لبنان در آینده ای نزدیک هستند.

به نوشته این روزنامه، در روزهای اخیر شاهد افزایش تنشهای میان حزب الله و رژیم صهیونیستی بوده ایم وبویژه پس از آنکه یک مخفیگاه کاتیوشا در مرز لبنان با رژیم اسرائیل منهدم شد این تنشها به اوج خود رسید و باعث قوت گرفتن این فرض شد که حزب الله استحکمات خود در مرز را توسعه داده است.

در همین رابطه فرماندهان ارشد ارتش رژیم اسرائیل معتقدند که حزب الله به سرعت در حال افزایش قدرت دفاعی خود در جنوب لبنان است. به گفته این فرماندهان، حزب الله تجهیزات دفاعی خود را در روستاهای جنوب لبنان مخفی کرده و از قرار دادن آنها در محیط های باز خودداری می کند.

این در حالی است که نظامیان صهیونیستی هنوز خاطره جنگ 33 روزه با نیروهای حزب الله لبنان را از یاد نبرده وهمچنان از به یاد آوردن حوادث مربوط به این جنگ دچار اضطراب و ناراحتی می شوند.

در همین رابطه اعترافات جدید نظامیان رژیم صهیونیستی که در جنگ و ماجراجویی شکست خورده 33 روزه در جولای 2006 بر ضد مقاومت لبنان به رهبری حزب الله حضور داشته اند و تاکید آنها بر توانمندی رزمندگان لبنانی، عمق فشارهای روانی و ترس و وحشت در میان آنان را آشکار کرده است.

بر اساس این گزارش نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی درسهای فراوانی از حزب الله در جنگ 33 روزه جولای 2006 گرفته اند که ذهن آنان را همچنان به خود مشغول کرده است.

رژیم صهیونیستی که در جنگ 33 روزه با سانسور ویژه اخبار، در تلاش برای رفع نگرانی از ارتش و شهرک نشینان صهیونیست بود، هم اکنون چاره ای جز اعتراف به این واقعیتها ندارد.

یکی از نظامیان صهیونیست در اعترافی با اشاره به اینکه جنگ با حزب الله به یک جهنم واقعی شبیه بود، گفت : درگیری ما با نیروهای مقاومت لبنان همانند جنگ علیه اشباح بود.

خاطر نشان می شود رژیم اشغالگر قدس که از روز 21 تیر1385 (12 جولای 2006) به بهانه اسارت دو نظامی خود توسط مبارزان لبنانی، از زمین و هوا و دریا، مناطق مسکونی و تاسیسات زیربنایی لبنان را آماج حملات خود قرار داد، تمام توان خود را به کار گرفته بود تا با حمایتهای همه جانبه آمریکا، علاوه بر گرفتن انتقام شکست سال 2000(عملیات آزادی جنوب به استثنای مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا) ریشه مقاومت را در لبنان بخشکاند، اما محاسبات این رژیم و حامیانش کاملا غلط از آب درآمد و آنها در نهایت شکست ذلت باری در 14 آگوست 2006(23 مرداد 85) متحمل شدند.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان چندی پیش به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود در صورت تجاوز جدید به لبنان، باید جنگ 33 روزه جولای 2006 را در مقایسه با پاسخ حزب الله به تجاوز، به مثابه یک زنگ تفریح فرض کنند.