پیش بینی افزایش سهم دوچرخه برای سفرهای روزانه در طرح جامع ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی با بیان این مطلب اظهار کرد: توسعه مسیرهای دوچرخه سواری و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از این وسیله پاک به عنوان یک شیوه بسیار مناسب و پایدار حمل و نقلی یکی از اهداف مهم طرح جامع حمل و نقل و ترافیک محسوب می شود.

وی تصریح کرد: براساس مطالعات انجام شده در شهر تهران سهم جا به جایی سفرهای روزانه با دوچرخه کمتر از نیم درصد است و میزان مالکیت دوچرخه نسبت به میزان مالکیت اتومبیل شخصی نیز بسیار کمتر است.

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: این سهم اندک لزوم توجه بیشتر به دوچرخه سواری، ارتقای آموزش و تشویق به دوچرخه سواری، ارتقای تسهیلات حمایتی از دوچرخه سواران و ایجاد امکانات و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در تهران نشان می دهد که خوشبختانه در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک راهبردهای لازم برای افزایش سهم دوچرخه در سفرهای روزانه پیش بینی شده است.

مهندس سلیمانی خاطرنشان کرد: مطالعات انجام شده نشان می دهد بیش از 57 درصد دوچرخه سواران بین 10 تا 20 سال سن دارند و بیش از 26 درصد هم دارای سنی بین 20 تا 50 سال دارند و اوج سفر با دوچرخه مشابه ساعت اوج ترافیک تهران بین ساعت 7 تا 8 صبح است.

وی اظهار کرد: مطالعات نشان می دهد تنها 25 درصد از سفرهایی که با دوچرخه در تهران صورت می گیرد با هدف شغلی است و بیش از 24 درصد با هدف آموزشی و نزدیک به 29 درصد از سفرهای با دوچرخه با هدف تفریح و سایر موارد است.

وی با بیان اینکه حدود 93 درصد دوچرخه سواران در تهران مرد هستند گفت: متاسفانه ما به دوچرخه که یک وسیله نقلیه غیر موتوری و بسیار مفید و مناسب است کمتر توجه کرده ایم و فرهنگ دوچرخه سواری بین مردم ما نهادینه نشده است حال آنکه در برخی از کشورها دوچرخه سهم بسیار زیادی از حمل و نقل های روزانه را به خود اختصاص می دهد چنانچه در بین کشورهای اروپایی بیشترین سهم استفاده از دوچرخه در جابه جایی دورن شهری مربوط به کشور هلند با 27 درصد است.

مدیر عامل شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: برای افزایش سهم دوچرخه سواری در حمل ونقل درون شهری تهران و نهادینه کردن فرهنگ دوچرخه سواری، شناسایی کریدورهای اصلی بالقوه دوچرخه سواری با توجه به شرایط توپوگرافی وآب وهوایی به طول 368 کیلومتر، برآورد سفرهای بالقوه دوچرخه براساس هدف های آموزشی، خرید، تفریحی و ورزشی، شناسایی مراکز جذب سفر شامل فروشگاه های بزرگ خرید، مدارس و مراکز تفریحی و ورزشی راهکارهایی است که در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران دیده شده است.

وی گفت: در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران اولویت بندی هایی برای احداث مسیرهای ویژه دوچرخه سواری پیش بینی شده است که بر اساس آن تا افق طرح در اکثر مناطق شهر تهران مسیرهای ویژه دوچرخه سواری باید احداث شود.

مهندس سلیمانی اظهار کرد: اولویت بندی احداث مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در طرح جامع در برنامه های 5 ساله در نظر گرفته شده است که بر این اساس در 5 سال نخست پیش بین شده مناطق 14،11،12،2،4 و8 در اولویت قرار گیرند.

وی ادامه داد: براساس پیش بینی های صورت گرفته احداث مسیرهای ویژه دوچرخه سواری مناطق 16، 15،18،6، 5 و 7 شهرتهران نیزدر برنامه اجرایی 5 ساله دوم قرار دارد و در برنامه سوم نیز پیش بینی شده در مناطق 20،22،9،19،17،13و 10 خطوط ویژه دوچرخه سواری ایجاد شود.