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۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۷

لیگ کشتی فرنگی - جام ولایت

لیگ برتر فرنگی یک هفته به تاخیر افتاد/ حضور تیم اردبیل با نام " گاز "

لیگ برتر فرنگی یک هفته به تاخیر افتاد/ حضور تیم اردبیل با نام " گاز "

رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی جام ولایت با یک هفته تاخیر از روز 9 آذرماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به مخالفت مسئولان شورای ورزش وزارت نفت با حضور تیم گاز اردبیل در رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی، فدراسیون کشتی به مسئولان این تیم دو روز فرصت داد تا نسبت به جذب یک حمایت کننده مالی جدید برای حضور در این مسابقات اقدام کنند.

همچنین مسئولان تیم راه‌آهن لرستان نیز که تا امروز (یکشنبه) مدارک خود را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کامل نکرده‌اند تا زمان در نظرگرفته فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

تاکنون حضور تیمهای گاز کرمانشاه، آنزان ایذه، سونی تهران و شهدای نیروی زمینی ارتش در این رقابتها قطعی شده است. رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر کشتی فرنگی جام ولایت به طور قطع با حضور چهار یا پنج تیم از روز نهم آذرماه آغاز می‌شود. همچنین با تصمیم مسئولان فصل جدید لیگ برتر کشتی آزاد وفرنگی با نام جام ولایت برگزار خواهدشد.

کد مطلب 987736

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