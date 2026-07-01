به یاد آقای شهید ایران
تاریخ را همیشه اسناد رسمی نمینویسند؛ گاهی یک نگاه، یک جمله کوتاه، فشردن دستی در میان ازدحام جمعیت یا دعایی که زیر لب خوانده میشود، از صدها صفحه گزارش ماندگارتر است. آنچه از رهبر شهید ایران، حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای، در حافظه مردم مانده، تنها سخنرانیها، پیامها و تصمیمهای بزرگ نیست؛ هزاران دیدار، هزاران خاطره و هزاران روایت نیز بخشی از این تاریخاند؛ روایتهایی که در دل آدمها زندگی کردهاند و امروز، بیش از همیشه، ارزش بازخوانی یافتهاند.
«به یاد آقای شهیدا» تلاشی است برای شنیدن همین صداهای پراکنده؛ صداهایی که هر کدام از زاویهای متفاوت، چهرهای از مردی را روایت میکنند که دههها در متن حوادث ایران ایستاد و سرانجام با شهادت، نامش در تاریخ این سرزمین ماندگار شد. آنچه پیش روی شماست، نه زندگینامه است و نه تحلیل سیاسی؛ مجموعهای است از تجربههای بیواسطه، خاطرههای شخصی و روایتهایی که کنار هم، تصویری انسانی، صمیمی و کمتر شنیدهشده از رهبر شهید ایران میسازند.
شاید هیچ روایت، بهتنهایی نتواند عظمت یک انسان را بازگو کند؛ اما کنار هم نشستن این روایتها، تصویری میآفریند که حقیقت را روشنتر نشان میدهد. این پرونده، دعوتی است به مرور همان لحظههایی که در ظاهر کوتاه بودند، اما در حافظه راویانشان، تا همیشه ادامه پیدا کردهاند.