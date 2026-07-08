علی باباجانی، شاعر کودک و نوجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دیدار با آقای شهید برایمان گفت: من به‌عنوان یکی از شاعران حوزه کودک و نوجوان، در آخرین دیدار سالانه شاعران با رهبر شهید انقلاب، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ که مصادف با پانزدهم ماه رمضان و میلاد امام حسن مجتبی (ع) بود، حضور داشتم.

او احساس خود از این دیدار را این‌گونه بیان کرد: این دیدار از چند جهت با دیدارهای پیشین تفاوت داشت. یکی از تفاوت‌ها، افزایش تعداد شاعران حاضر در جلسه بود. نکته مهم‌تر، توجه ویژه به شعر و شاعران کودک و نوجوان بود؛ به‌گونه‌ای که این حوزه به‌عنوان بخشی مستقل از جامعه شاعران مورد توجه قرار گرفته بود.

او افزود: این تجربه برای من بسیار آموزنده و الهام‌بخش بود. از لحظه‌ای که حضرت آقا وارد شدند، تعدادی از دوستان کتاب‌های خود را به ایشان تقدیم کردند. من نیز پیش‌تر کتابی برای ایشان ارسال کرده بودم اما به‌دلیل محدودیت زمان، توفیق تقدیم حضوری آن را نداشتم. برخی از دوستان نیز ضمن معرفی کوتاه آثارشان، کتاب‌های خود را تقدیم می‌کردند. پس از اقامه نماز و ضیافت افطار، نوبت به شعرخوانی رسید. از میان بیش از 200 شاعر حاضر، تعدادی شعر خواندند و دقت و توجه ایشان به شعرها و نکته‌هایی که درباره آثار بیان می‌کردند، برایم بسیار قابل توجه بود. در کنار آن، به شعر کودک و نوجوان نیز توجه شد و آثاری از این حوزه نیز خوانده شد.

این شاعر در ادامه گفت: تصور کنید از ساعت پنج عصر تا نزدیک ساعت ده شب، همراهی و هم‌نشینی با شاعران، آن هم با چنین دقت و نشاطی، برای هر فردی دشوار است؛ اما ایشان بدون آنکه نشانی از خستگی در چهره‌شان دیده شود، با علاقه و تمرکز در تمام برنامه حضور داشتند. این روحیه برای من بسیار درس‌آموز و الهام‌بخش بود.

تولید شعر برای کودکان، رسالتی فرهنگی و رسانه‌ای

باباجانی به نکات راهگشایی که رهبر شهید در این دیدارها فرموده بودند، اشاره کرد و گفت: چند نکته از سخنان ایشان مستقیماً با حوزه تولید محتوا برای کودک و نوجوان ارتباط داشت. ایشان فرمودند: «شعر حقیقتاً یک رسانه اثرگذار است» و تأکید کردند که با وجود گسترش رسانه‌های مختلف، شعر همچنان جایگاه اثرگذار خود را حفظ کرده است. این نگاه، برای من نشان می‌دهد که تولید شعر و کتاب برای کودکان، صرفاً یک فعالیت ادبی نیست، بلکه رسالتی فرهنگی و رسانه‌ای است.

او گفت: همچنین ایشان تأکید کردند که در کنار افزایش کمّی شاعران، باید به ارتقای کیفیت آثار نیز توجه شود. از سوی دیگر یادآور شدند که هیچ شاعری نباید با مشاهده پیشرفت خود احساس کفایت کند و همچنان میان ما و قله‌هایی چون حافظ، سعدی و نظامی فاصله بسیاری وجود دارد.

این شاعر کودک و نوجوان افزود: ایشان همچنین بر پاکیزگی باطن شاعر و پایبندی هرچه بیشتر به تقوا و مبانی معرفتی تأکید کردند و معتقد بودند هرچه درون شاعر زلال‌تر باشد، شعر او نیز زلال‌تر و ماندگارتر خواهد شد.

عادت دادن کودکان به کتاب‌خوانی، توصیه رهبر شهید است

علی باباجانی در پاسخ به این سؤال که «اگر فرصت داشتید یک بار دیگر رهبر شهید را ببینید و بتوانید حرفی به ایشان بگویید، چه می‌گفتید؟» توضیح داد: سال‌ها پیش کتابی با عنوان «در مسیر غدیر» نوشتم و همیشه آرزو داشتم فرصتی پیش بیاید تا آن را شخصاً به ایشان تقدیم کنم اما این توفیق نصیبم نشد. اگر بار دیگر امکان دیدار فراهم می‌شد، همین کتاب را به ایشان تقدیم می‌کردم و از اینکه فرصت این دیدار دوباره فراهم شده است، ابراز خوشحالی می‌کردم.

او گریزی نیز به گذشته زد و از زمانی گفت که مطلع شده بود امام خامنه‌ای یک کتاب‌خوان حرفه‌ای است: از همان سال‌های نوجوانی درباره مطالعه مستمر و عمیق ایشان شنیده بودم. وقتی متوجه شدم که رمان «شوهر آهوخانم» را نیز مطالعه کرده‌اند، بیش از پیش به گستره مطالعات ایشان پی بردم. حضور مستمر ایشان در نمایشگاه کتاب و توجه ویژه به کتاب به‌ویژه در حوزه کودک و نوجوان نیز این نگاه را برایم روشن‌تر کرد. این موضوع همواره به من یادآوری کرده است که هر اثری برای کودک و نوجوان باید بر پایه مطالعه، تحقیق و شناخت عمیق شکل بگیرد و از سطحی‌نگری و شتاب‌زدگی دور باشد.

«آقای شهید به تربیت کودکان و پرورش درست ذهن و قلب نوجوانان، کتاب‌هایی که برای آن‌ها تألیف می‌شود و محتوایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، توجه و حساسیت ویژه‌ای داشتند. در میان توصیه‌های ایشان، کدام مورد را بیشتر سرلوحه کار خود قرار داده‌اید؟» باباجانی در این خصوص بیان کرد: تأکید ایشان بر صداقت با کودک، عادت دادن کودکان به کتاب‌خوانی از سنین پایین و پرهیز از به‌کارگیری گفتارهای سطحی و کم‌مایه، همواره برای من راهگشا بوده است. همچنین توصیه ایشان به استفاده از مضامین ارزشمند و درس‌آموز با زبانی روان، شیرین و متناسب با دنیای کودک، همواره یکی از معیارهای اصلی من در تولید محتوا بوده است.

جنبش مطالعاتی خانواده‌محور

علی باباجانی، شاعر کودک و نوجوان به رسالت و هدفی که در حوزه ترویج کتاب و کتاب‌خوانی بر عهده خود احساس می‌کند تا توصیه‌های امام شهید در جامعه محقق شوند، اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد تنها یک هدف را دنبال کنم، آن هدف ایجاد و تقویت یک «جنبش مطالعاتی خانواده‌محور» خواهد بود؛ حرکتی که در آن کتاب‌هایی متناسب با نیازهای تربیتی کودکان تولید شود و والدین نیز به‌عنوان الگوی مطالعه، در کنار فرزندان خود قرار بگیرند.

او در این‌باره توضیح داد: باور دارم اگر این فرهنگ از سال‌های نخست کودکی آغاز شود و تا نوجوانی استمرار یابد، مطالعه به بخشی از سبک زندگی نسل آینده تبدیل خواهد شد. همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب فرمودند: «دوره ما می‌تواند سعدی‌آفرین باشد.» آرزو دارم در حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیز شاهد خلق آثاری ماندگار، فاخر و الهام‌بخش باشیم که شایسته این روزگار و نسل آینده باشند.