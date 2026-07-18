خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ بازخوانی ابعاد شخصیتی، مدیریتی و سبک رهبری شهید آیتالله سید علی خامنهای، از نگاه چهرههایی که تجربه حضور در عرصههای دفاعی و مدیریتی کشور را داشتهاند، ابعاد مختلفی از شیوه اداره امور و تصمیمگیریهای راهبردی ایشان را نمایان میکند.
اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از جمله چهرههایی است که سابقه فرماندهی لشکر ۲۷ محمد رسولالله (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران را در کارنامه دارد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید آیتالله سید علی خامنهای، از آیندهنگری ایشان در حوزه دفاعی، تأکید بر توان داخلی، توجه به مسائل علمی و فرهنگی و استفاده از نظرات کارشناسی در تصمیمگیریها سخن گفت.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
کوثری درباره برجستهترین ویژگیهای شخصیتی، مدیریتی و سبک رهبری شهید آیتالله سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ابعاد شخصیتی، مدیریتی و علمی ایشان بسیار گسترده و متنوع بود. واقعاً اینگونه نیست که بخواهیم در بیان ویژگیهای ایشان اغراق کنیم، بلکه حقیقتاً در حوزههای مختلف دارای ویژگیهای برجستهای بودند.
آیندهنگری دفاعی؛ از تولید داخلی تا اقتدار بازدارنده
وی توضیح داد: برای نمونه، در حوزه مسائل دفاعی و نظامی، ایشان از آیندهنگری و اشراف بسیار بالایی برخوردار بودند و تاکیدشان بر تولید داخلی بود و به همین دلیل ما به سمت توسعه صنعت موشکی داخلی حرکت کردیم. ایشان معتقد بودند تولید داخلی، هم از نظر اقتصادی مقرونبهصرفهتر است و هم موجب میشود نیروهای متخصص کشور با انگیزه بیشتری وارد عرصه تحقیق و توسعه شوند و در نهایت، توان دفاعی کشور به سطحی برسد که بازدارندگی مؤثر و پایدار ایجاد کند. امروز نیز نتیجه همان آیندهنگری را در اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران مشاهده میکنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگیهای برجسته رهبر شهید انقلاب، توجه ویژه و مستمر به خانوادههای معظم شهدا بود. ایشان بهصورت منظم به دیدار خانوادههای شهدا میرفتند و نسبت به مسائل و مشکلات آنان اهتمام جدی داشتند.
کوثری افزود: توجه ایشان تنها به حوزه نظامی محدود نمیشد. مسائل علمی کشور، از جمله فناوری نانو و دیگر حوزههای پیشرفته علمی را نیز با دقت دنبال میکردند. در کنار آن، جلسات متعددی با مداحان، شاعران، نویسندگان و فعالان فرهنگی برگزار میکردند و برای هر یک از این اقشار وقت مشخصی اختصاص میدادند.
توصیههای رهبر شهید انقلاب به نمایندگان مجلس
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان تأکید داشتند که نمایندگان باید وظیفه اصلی خود، یعنی قانونگذاری و نظارت را بهدرستی انجام دهند و از ورود به حوزه اختیارات سایر قوا پرهیز کنند. همچنین توصیه میکردند در اظهارنظرها و سخنرانیهای خود دقت داشته باشند تا مطالبی مطرح نشود که به امنیت کشور آسیب وارد کند.این توصیهها حاصل بررسیهای دقیق و کارشناسیشده بود. ایشان هیچگاه بدون مطالعه و جمعبندی سخن نمیگفتند.
وی ادامه داد: ایشان همواره از نظرات کارشناسی استقبال میکردند. دیدگاههای متخصصان را دریافت، بررسی و جمعبندی میکردند و سپس بر اساس همان جمعبندیها، مطالب مورد نیاز را با دقت و استناد به یادداشتهای خود بیان میکردند. به عبارت دیگر، هیچگاه بدون مطالعه و کار کارشناسی سخن نمیگفتند. ایشان حتی یک لحظه از وقت خود را بیهوده سپری نمیکردند. دوستانی که ارتباط نزدیکتری با ایشان داشتند نقل میکردند که اگر زمانی هم در برنامههای روزانه ایشان فرصتی خالی ایجاد میشد، آن زمان صرف مطالعه میشد. مطالعه، بخش جداییناپذیر زندگی رهبر شهید انقلاب بود.
جامعیت نگاه رهبر شهید انقلاب به مسائل کشور
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصیت ایشان باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ایشان تمام تصمیمات و اقدامات خود را برای رضای خداوند متعال انجام میدادند. همین روحیه سبب شده بود که وقت خود را با نهایت دقت مدیریت کنند و از کوچکترین فرصتها نیز بهترین بهره را ببرند.
وی در ادامه، گفت: رهبر شهید انقلاب علاوه بر مسئولیتهای سنگین مدیریتی، بهصورت مستمر در حسینیه امام خمینی(ره) به تدریس فقه، احکام و مباحث اخلاقی میپرداختند. از سوی دیگر، در حوزه ورزش نیز دیدگاههای دقیق و کارشناسی ارائه میکردند. مسئولان وزارت ورزش و ورزشکاران بارها از جامعنگری ایشان شگفتزده میشدند؛ زیرا نکاتی را مطرح میکردند که گاه حتی به ذهن مدیران این حوزه نیز نرسیده بود.
کوثری ادامه داد: به اعتقاد بنده، ویژگی ممتاز رهبر شهید انقلاب این بود که نسبت به هیچ موضوعی بیتفاوت نبودند. در عرصههای مختلف، از مسائل دفاعی و سیاسی گرفته تا فرهنگ، علم، ورزش و امور اجتماعی، حساسیت و دقت ویژهای داشتند. در عین حال، همواره با روی گشاده نظرات کارشناسان را میشنیدند، آنها را بررسی میکردند و پس از جمعبندی دقیق، تصمیم نهایی را اتخاذ میکردند.
ایشان درباره مسائل سیاسی داخلی، تحولات منطقه، آینده جهان و روندهای بینالمللی نیز تحلیلهای عمیق و آیندهنگرانهای داشتند و بسیاری از پیشبینیهایشان در گذر زمان محقق شد.
تحلیلهای آیندهنگرانه درباره تحولات جهان
وی متذکر شد: اگر به مواضع و بیانات رهبر شهید انقلاب در سالهای گذشته نگاه کنیم، مشاهده میکنیم که نسبت به تحولات منطقه و جهان، تحلیلهای دقیق و آیندهنگرانهای داشتند. بسیاری از موضوعاتی که سالها قبل درباره آنها هشدار داده یا پیشبینی کرده بودند، بعدها در عرصه عمل تحقق یافت.
کوثری افزود: برای نمونه، در مقاطع مختلف درباره سیاستهای دولتهای آمریکا تأکید میکردند که تصور نکنند میتوانند با فشار و تهدید، ملت ایران را وادار به عقبنشینی کنند. ایشان معتقد بودند همانگونه که دولتهای پیشین آمریکا به اهداف خود نرسیدند، دولتهای بعدی نیز نخواهند توانست اراده ملت ایران را بشکنند. این نگاه، ناشی از شناخت عمیق ایشان از معادلات سیاسی و بینالمللی بود.
وحدت مردم و مسئولان، محاسبات دشمن را برهم زد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط پس از شهادت رهبر شهید انقلاب گفت: با وجود تلخی این حادثه، نیروهای مسلح، مسئولان و مردم با حفظ وحدت و انسجام، اجازه ندادند دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند. حضور گسترده مردم و همدلی میان اقشار مختلف جامعه، بسیاری از محاسبات دشمنان را بر هم زد و نشان داد که سرمایه اصلی نظام، همراهی و حضور مردم است.
وی ادامه داد: مردم با وجود اندوه عمیقی که از شهادت رهبر خود داشتند، با صبر، متانت و هوشیاری شرایط را مدیریت کردند تا روند قانونی انتخاب رهبر جدید طی شود. این رفتار، جلوهای از بلوغ سیاسی و انسجام ملی بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: هر اندازه درباره ابعاد شخصیتی، علمی، فقهی، مدیریتی و رهبری ایشان سخن گفته شود، باز هم نمیتوان همه ویژگیهای ایشان را بهطور کامل بیان کرد. شخصیت رهبر شهید انقلاب دارای ابعاد متعددی بود که هر یک نیازمند بررسی و تبیین مستقل است و بدون تردید، پژوهش درباره این ابعاد در سالهای آینده نیز باید ادامه یابد.
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