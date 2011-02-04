طوفان شدید شهرهای مختلف کرمان را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، وقوع سه طوفان با سرعت 80 کیلومتر در رفسنجان و 60 کیلومتر در راور و 70 کیلومتر در فهرج عصر پنجشنبه زندگی مردم را مختل کرد و خسارات سنگینی در بخشهای مختلف بجای گذاشت.

رئیس اداره راه و ترابری رفسنجان در گفتگو با خبرنگار مهر در رفسنجان اظهارداشت: بر اثر وزش طوفان شدید، رفت و آمد در محور رفسنجان – نوق با کاهش شدید دید و به کندی صورت می گیرد.

محمد یادگاری افزود: هنوز هیچ راه ارتباطی بر اثر وزش طوفان در رفسنجان مسدود نشده اما راه ارتباطی انار به شمش در حوزه شهرستان انار مسدود شده است.

سرعت این طوفان که نزدیک به 80 کیلومتر بر ساعت ثبت شده است، از صبح چهارشنبه آغاز و تا شب ادامه داشت.

معاون عمرانی فرماندار رفسنجان نیز در این خصوص به مهر اظهار داشت: وزش طوفان باعث شکستگی تعدادی از درختان و قطع برق چند روستا شد که خوشبختانه اکنون برق این روستاها وصل شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

محمد حسینی افزود: غیر از شکستگی درختان و قطع برق، خسارت دیگری تاکنون این طوفان نداشته است.

شکرگزاری کشاورزان بدلیل بارش باران

بارش باران شهروندان شهر رفسنجان را خوشحال کرده است و آنها خدای خود را از بابت رحمت الهی اش شکر گفتند.

این در حالی است که در سال زراعی جاری 15.8میلیمتر باران در رفسنجان باریده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل 12.5 میلیمتر بوده است.

با توجه به اقتصاد تک محصولی شهر رفسنجان که بر مبنای کشاورزی و کاشت باغات پسته است، کاهش سفره های آب زیرزمینی کشاورزان این شهرستان را به شدت نگران کرده است.

برق 5 روستا در راور قطع شد

همچنین تند بادی با شدت 60 کیلومتر در ساعت پنجشنبه شب شهرستان راور در شمال کرمان را فراگرفت و روند عادی زندگی مردم را مختل کرد.

این طوفان موجب شکستن بسیاری از درختان سطح شهر و خسارات عمده با باغهای کشاورزی شده است.

طوفان همچنان عبور و مرور را در این شهرستان مختل کرد و ترافیک جاده ای نیز بسیار کند شد.

تند باد راور برق پنج روستا را نیز قطع کرد و بسیاری از تیرهای برق روستایی را شکست.

با پیگیریهای صورت گرفته هم اکنون تاسیسات برق این روستاهای در حال بازسازی است.

طوفان 70 کیلومتری نگین کویر فهرج را در نوردید

فرماندار فهرج نیز در گفتگو با مهر ضمن اشاره به سیل زندگی گسترده این شهرستان گفت: همزمان با سیل از عصر پنجشنبه طوفانی در این شهرستان شروع شد که خسارتهای سیل را تشدید کرد.

حسین زین الصالحین افزود: این طوفان سبب شن گرفتگی برخی معابر شد.

وی ادامه داد: خسارتهایی نیز به تاسیسات و کشاورزی وارد شده است و خسارات درحال بررسی است.