سرانه خدماتی و فرهنگی محلات آبادان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا شیرازی عصر شنبه در یک برنامه سه ساعته بازدید از پروژه های عمرانی، ترافیکی و فضای سبز منطقه دو آبادان به ویژگی های مهم این منطقه اشاره کرد و گفت: این منطقه وسیع ترین منطقه شهری آبادان است که با توجه به استقرار واحدهای بزرگ صنعتی و نیز مبادی ورودی و خروجی شهر، روزانه پذیرای بسیاری از شهروندان و میهمانان است که این امر خود بیانگر اهمیت محدوده منطقه دو بوده و شرایط کاری ویژه ای را برای مدیریت شهری ایجاد کرده است.

شیرازی افزود: منطقه دو منطقه ای با ظرفیتهای مناسب است که با برنامه ریزی مطالعاتی و جذب سرمایه گذار خصوصی می توان فضاهای تفرجگاهی و فرهنگی مناسبی را در برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت ایجاد کرد.



شهردار آبادان با بیان اینکه در زمان حاضر، طرح های قابل توجه ای در بخش افزایش سرانه های تفریحی، ورزشی و فضای سبز در حال اجراست، گفت: پروژه های عمرانی منطقه پیشرفت قابل توجهی داشته و روند آهنگ رشد پروژه ها مشهود است.



احداث زمینهای ورزشی و فوتبال در کوی ولیعصر (عج)، کوی ملت و پارک محله ای فیه در راستای توسعه ورزش و به خصوص فوتبال به منظور تامین اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از جمله پروژه هایی بود که شهردار آبادان خواستار تسریع در راه اندازی آنها شد و ادامه داد: حرکتهای خوبی در منطقه دو صورت گرفته که در بحثهای عمرانی، کیفیت، سرعت و دقت قابل توجه است و در تمام کارها رضایت مردم اهمیت بسیار دارد و نگاه رضایتمند شهروندان، خستگی از تن زحمتکشان عرصه مدیریت شهری دور می کند.



شیرازی ضمن اعلام رضایت از روند فعالیتهای عمرانی در منطقه، بر اتمام پروژه های نیمه تمام شهری در زمان تعیین شده تاکید کرد و نظارت بر پروژه ها و عملکرد مدیران را از مهمترین بخشهای مدیریت شهری و اهمیت آن را انکار ناپذیر دانست.



وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی به صورت مداوم و به طور تصادفی تکرار خواهد شد و سعی ما بر آن است همزمان با پیشرفت پروژه جلو برویم، به هر حال ما امانتدار مردم هستیم و این امانت داری حکم می کند نظارت کافی بر عملکرد داشته باشیم.



شهردار آبادان در ادامه و در نشست دو ساعته با مدیران و معاونین این منطقه گفت: ابعاد و اندازه پروژه های عظیم در حال اجرا نباید ما را از پروژه های محله ای غافل کند؛ چرا که مردم به آسفالت معابر و جوی و... در محله هایشان حساس ترند و جلب رضایت آنان اهمیت بسیاری دارد.



وی از مدیریت شهری منطقه دو خواست تا نسبت به احداث فضای سبز و پارکهای محله ای، نقاشی دیواری، رنگ آمیزی جداول، نصب علائم ترافیکی و... در محلات محروم این منطقه اقدامات لازم را به عمل آورد.