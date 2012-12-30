10 دی 57 ضربه ای سخت بر بدنه رژیم پهلوی/ ۹ دی 88 موجب خط‏‏ کشی میان حق و باطل شد

حجت الاسلام جعفر محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز 9 و 10 دی ماه افزود: ۹دی حماسه دیگری در تاریخ پرفراز و نشیب ملت بزرگ ایران اسلامی و یادآور حماسه حضور خودجوش و گسترده مردم این مرز و بوم در دفاع از ارزشهای اسلامی و ایرانی است.

وی یادآور شد: استکبار جهانی در سالهای اخیر علاوه بر استفاده از جنگ سخت برای مقابله با جهان اسلام از جنگ نرم به عنوان حربه ای دیگر استفاده کرده و با به خدمت گرفتن رسانه ها به دنبال همسویی افکار عمومی ملل مسلمان با سیاستها و اندیشه های مادی گرایانه خود است.

حجت الاسلام محسن زاده اضافه کرد: در فتنه 88 شاهد بودیم که استکبار جهانی با در اختیار داشتن رسانه ها چگونه به جنگ با نظام مقدس جمهوری اسلامی آمد و اگر نبود درایت و بینش عمیق حضرت آیت الله خامنه ای معلوم نبود که چه به سر این نظام می آمد؛ رسانه های بیگانه با انتشار اخبار و رویدادهای مختلط از درست و نادرست بر افکار عمومی ایران تأثیر گذاشته و جماعتی را در توهم این مسئله که این نظام متقلب است و باید آن را از بین برد، قرار دادند.

واقعه ۹دی بعد از انتخابات سال ۸۸موجب خط‏‏ کشی میان حق و باطل شد

وی با بیان اینکه واقعه ۹دی بعد از انتخابات سال ۸۸موجب خط‏‏ کشی میان حق و باطل شد، بیان داشت: حضور با شکوه مردم در حماسه ۹دی نشان داد که مسائل بعد از انتخابات مغایر خواسته اصلی و به حق مردم وفادار ایران بوده است.

امام جمعه خیرآباد ادامه داد: گستردگی و حضور آگاهانه مردم در قیام ۹دی، بار دیگر شیرینی و لذت حضور مردم را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد.

وی ۹ دی را مولود عاشورا و ولایت فقیه خواند و تصریح کرد:بعد از انتخابات بیشترین هجمه دشمنان به ‏سوی مقام معظم رهبری بود، زیرا به اذعان جبهه متخاصم همه برنامه ‏ریزی و سرمایه‏ گذاری آنها با پیروی مردم ولایتمدار و دیندار ایران اسلامی از ولایت فقیه نابود می شد.

۹دی خلق حماسه دیگری در تاریخ پرفراز و نشیب ملت بزرگ ایران اسلامی بود

حجت الاسلام محسن زاده اضافه کرد: ۹دی خلق حماسه دیگری در تاریخ پرفراز و نشیب ملت بزرگ ایران اسلامی بود، این پیروزیها به برکت راهنماییهای ارزشمند مقام معظم رهبری صورت گرفت، بنابراین همه مسئولان اجرایی و فرهنگی کشور باید برای عبرت و پندگیری از آن روز بزرگ و برای جلوگیری و مقابله با این فتنه ها برنامه ریزی و با وحدت و همدلی، تمام نقشه های شوم و پلید دشمنان را خنثی کنند.

وی عنوان داشت: اما هدف فتنه ‌گران در فتنه سال 88 پیروزی یا شکست در انتخابات نبود؛ بلکه توطئه‌ ای از پیش طراحی شده برای ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران بود که با بصیرت ملت ایران این توطئه دشمنان بار دیگر نقش بر آب شد.

امام جمعه خیرآباد افزود: ملت شریف ایران ثابت کرد که همیشه در میدان بوده و خون حسینی در رگهای آنان جاری است.

وی بیان کرد: 10 دی ماه 1357، یکی از روزهای خونین و فراموش نشدنی در تاریخ تحولات اجتماعی جامعه محسوب می شود، زیرا دهها نفر از مبارزان مسلمان توسط نیروهای رژیم پهلوی به خاک و خون کشیده شدند.

حجت الاسلام محسن زاده ادامه داد: این واقعه بازتاب گسترده ای در خارج و داخل ایران داشت و ضربه های سختی به بدنه پیکر نیمه جان رژیم منحوس پهلوی گذارد.

10 دی 57 همواره برای مردم ورامین معنای خاصی دارد

وی اظهار داشت: 10 دی 57 همواره برای مردم ورامین معنای خاصی دارد در این روز مردم شهید پرور این منطقه بر ضد رژیم ستم شاهی دست به راهپیمایی گسترده ای زدند و با حضور در خیابان ها، شعارهای مرگ بر شاه، درود بر خمینی(ره) و استقلال آزدای جمهوری اسلامی سردادند.

امام جمعه خیرآباد اضافه کرد: 10 دی در واقع اوج مبارزات مردمی ورامین بود، پس از شهادت مصطفی خمینی(ره) به دست مأموران ساواک و چاپ مقاله ای برضد امام(ره) در روزنامه اطلاعات خشم انقلابی مردم به خصوص جوانان و اصناف برانگیخت که آن حادثه 19 دی قم رخ داد.

اقدامات ضد رژیم در 10 دی ماه 57 به اوج رسید

وی یادآور شد: در ورامین نیز به مناسبت شهادت حاج آقا مصطفی مجالسی از سوی آیت الله طاهری در مسجد خاتم الانبیا(ص) و از سوی آیت الله محمودی در حسینیه بنی فاطمه(س) برگزار شد، در 10 دی ماه ابتدا شهید حسن کریمی به شهادت رسید و مردم در حال تشییع پیکر وی بودند که مورد حمله سفاکان رژیم قرار گرفتند و خیابانهای ورامین به خون شهیدان میرزایی و شیرازی رنگین شد و حکومت نظامی اعلام شد و باعث شد یاد این شهیدان همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی زنده نگه داشته شود.