به گزارش خبرنگار مهر، ثمره و آثار قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال گذشته همراه با بیم و امیدهای فراوان اجرایی شد چیزی جز شکستن کمر تولید، تورم و کمبود نقدینگی نبوده است، امروز به عقیده بسیاری از کارشناسان، شعار تولید ملی به دلیل سیاست های غلط در عرصه هدفمندی یارانه ها به درستی تبیین نشد.

هم اکنون بخش تولید و تولید کنندگان خراسان رضوی در بحث قانون هدفمندی ضربات بسیاری را متحمل شده اند زیرا در فاز نخست به دلیل اختصاص نیافتن 30 درصد از درآمد یارانه ها به این بخش هزینه های تمام شده کالای تولید شده افزایش یافت و بسیاری از واحد های تولیدی یا به تعدیل نیروی انسانی خود دست زدند و یا با حداقل ظرفیت به تولید ادامه دادند.

روزی با اجرای گام نخست هدفمندی یارانه ها انتظار می رفت تا با عملیاتی شدن تعهدات دولت نسبت به تولید کنندگان، خراسان رضوی نیز در کنار سایر استانهای کشور با دارا بودن 90 درصد بخش خصوصی، 4 هزار واحد تولیدی و صنعتی و وجود مزارع وسیع و باغات متنوع الگویی برای تولیدات گسترده داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد اما هم اکنون به دلیل سیاست گذاریهای نادرست دولت در فاز نخست نمی توان به بخش تولید و حمایت های دولت امیدوار بود.

دولت در فاز نخست هدفمندی ضربه ای تاریخی را به بخش تولید وارد کرد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: دولت در فاز نخست هدفمندی یارانه ها بزرگترین ضربه را در طول تاریخ به بخش های تولیدی وارد آورد و آنان را به دلیل عدم حمایت یتیم کرد.

غلام حسین شافعی اظهار کرد: در سالی که مزین به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بود ما شاهد افزایش یافتن کالاهای چینی در بازار بودیم و این امر به دلیل اختصاص نیافتن یارانه به واحدهای تولیدی بود.

وی عنوان کرد: تولید کنندگان و صنعتگران امروز به اجرا شدن فاز دوم هدفمندی نیز خوش بین نیستند زیرا می دانند که دولت بازهم نخواهد توانست به تعهدات خود در این بخش جامه عمل بپوشاند.

رویه دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تغییر نکرد

وی یادآور شد: دولت اگر می توانست در مرحله اول اجرای طرح هدفمندی به وظایف خود نسبت به تولید کنندگان عمل می کرد زیرا هم اکنون دادن وعده و وعید مشکلی را حل نکرده و سبب باز شدن واحدهای تولیدی ورشکسته و افزایش راندمان تولید نخواهد شد.

شافعی با اشاره به دلایل موفقیت محدود این کشور در زمینه تولید کالای داخلی افزود: طی سال های اخیر تحریم های خارجی در این مورد بی تاثیر نبوده اما در این راستا اقدام بزرگ و چشم گیری نیز از سوی دولتمردان صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی داخلی باید با گذشت 10 ماه از سال در دستان کارگران و تولید کنندگان داخلی قبضه می شد، افزود: دولت در اجرای قانون هدفمندی تصمیم گرفته بود رویه خود را تغییر دهد و به حمایت تولید کنندگان داخلی دست بزند اما در این مسیر به دلیل اجرای ضعیف این طرح تحولی در بخش تولید روی نداد.

وی بیان کرد: در عرصه تحقق شعار تولید ملی کارهای بر زمین مانده بسیاری وجود دارد و با توجه به اینکه فرصت زیادی تا پایان سال نمانده باید به دنبال راهکاری اساسی برای تحقق این شعار در تمامی بخش های جامعه بود زیرا در صورت عملیاتی شدن تعهدات دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه بازهم دردی از بخش های تولیدی دوا نمی شود.

اجرای نادرست فاز دوم هدفمندی اقتصاد ایران را آسیب زده تر می کند

وی عنوان کرد: امروز اگر قرار باشد دولت با اجرای فاز دوم سهم 30 درصدی را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد بازهم تولید شکوفا نمی شود چون این میزان در زمان خود جوابگو بود و امروز با این رقم نمی توان کاری از پیش برد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها بیان کرد: امروز اجرای این قانون را به صلاح مملکت نمی دانم و اعتقاد دارم که این طرح با اجرای نادرست در فاز دوم تبعاتی به مراتب سخت تر و سنگین تر را برای تولید و اقتصاد این کشور به دنبال دارد.

شافعی عنوان کرد: امروز اثرات نامطلوب این قانون سبب شدت یافتن اثرات تحریم ها شده و نرخ تورم را به بیش از 40 درصد رسانده است.

یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است، با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها سرمایه باید به سمت تولید هدایت می شد اما از این مقوله غفلت شد و امروز با ادامه یافتن این طرح شکستی بزرگ برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

علی اکبر باقری افزود: عده ای در ابتدا تصور می کردند که با اجرای قانون هدفمندی تاثیر تهدیدها و تحریم های اقتصادی دشمن که همواره گریبانگیر کشور بوده کاهش می یابد اما امروز به دلیل اجرای نادرست این قانون واحدهای تولیدی فلج شده و اثرات تحریم ها قابل لمس است.

به صورت انفرادی نمی توان در میدان تولید نقش بازی کرد

وی با بیان اینکه اگر از بخش تولید به صورت منطقی حمایت صورت می گرفت امروز تولیدات ایران بازارهای جهانی را تسخیر کرده بود، گفت: پروژه تولید ملی باید یک سیاست مستدام باشد و این موضوع باید در کمیسیون های مختلف مجلس به صورت جدی پیگیری شود.

این کارشناسان اقتصادی یادآور شد: اگر چه دولت به تعهدات خود در قانون هدفمندی عمل نکرد اما استان پهناور خراسان قابلیت تولیدات و صادرات گسترده ای را داراست.

وی تصریح کرد: گاهی تولیدکنندگان ما نمی توانند سلیقه مشتری را در داخل بسنجند و همین ضعف باعث شده تا نتوانیم نیاز مشتریان خارج از کشور را نیز درک کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راهکارهایی برای تولیدات گسترده داخلی عنوان کرد: صنعتگران و تولید کنندگان داخلی باید در تولیدات خود ذائقه مصرف کننده را درک کرده و بعد به تولید کالا بپردازند زیرا در غیر این صورت بازار همچنان در دستان چشم بادامی ها قبضه خواهد شد.

اجرای فازدوم قانون هدفمندی یارانه ها به تسخیر بازار جهانی کمک نمی کند



وی گفت: جزیره ای عمل کردن و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم نمی تواند ما را در رسیدن به تولید ملی و تسخیر بازارهای جهانی موفق کند زیرا این امر در ابتدا نیازمند حمایت دولت است و به صورت انفرادی و تک قطبی نمی شود در میدان تولید نقش بازی کرد.

برپایه این گزارش، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نخواهد توانست نقش لازم و به هنگام خود را در عرصه شکوفایی اقتصاد ایفا کند، این طرح امروز شاید بر روی کاغذ بتواند مددکار بخش تولید و سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد باشد اما در عمل وعده ای است که سرانجام و نتیجه آن همان دستاوردهای ناکام فاز نخست را در پی دارد.

گزارش: مرضیه صاحبی