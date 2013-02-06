به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی کشتی 2013 که یک رویداد مهم ملی، فرهنگی برای تیم میزبان محسوب می شود، به دلیل تکمیل نبودن سالن مجموعه ورزشی نقش جهان در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود .

تیم ماهان سپاهان که در ابتدای سال به دلیل تکمیل نبودن سالن نقش جهان از میزبانی این مسابقات صرف نظر کرده بود، پس از جلسه ای که با حضور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، ساور معاون وزیر، ریخته‌گران مالک باشگاه فولاد ماهان سپاهان اصفهان و همچنین حجت‌الله خطیب و حسن رنگرز سرپرست و نایب رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد، حامی مالی (ریالی و دلاری) این رقابت ها شد .

نکته قابل توجه این است که اگر ورزشگاه نقش جهان تکمیل و آماده بهره برداری بود، باشگاه فرهنگی فولاد ماهان اصفهان می توانست به طور کامل توفیق میزبانی این مسابقات را داشته باشد و با یک میزبانی کامل و برنامه ریزی شده اعتبار ملی و بین المللی کشور را افزایش دهد .

بعد از درخواست مدیر عامل فولاد مبارکه سپاهان مبنی برگزاری مسابقات آسیایی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در ورزشگاه آزادی، این دومین مشکل عمده باشگاه های اصفهانی در مورد میزبانی مسابقات در اصفهان به دلیل تکمیل نبودن ورزشگاه نقش جهان در یک ماه گذشته است .

محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه فولاد ماهان در گفتگو با خبر نگار مهر با تایید این خبر اظهار داشت: این مسابقات در ابتدا قرار بود در اصفهان برگزار شود اما به دلیل نبود سالن و آماده نبودن سالن ورزشگاه نقش‌جهان، در تهران برگزار شد.