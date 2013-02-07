بخش های رودپی جنوبی و شمالی در ساری تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، بخشداری رودپی جنوبی با محوریت روستای آکند و بخشداری رودپی شمالی با محوریت روستای فرح آباد ساری تاسیس شد.

بخش های رودپی شمالی و جنوبی در محور جاده دریای شهرستان ساری، 61 روستا با جمعیتی حدود 32 هزار نفر را زیر پوشش قرار می دهد.

در این مراسم عادل روحی به عنوان بخشدار رودپی جنوبی و حسین کرامتی به عنوان بخشدار رودپی شمالی معرفی شدند.

به گزارش مهر، شهرستان ساری مرکز مازندران با جمعیتی معادل 550 هزار نفر دارای بخش های مرکزی، دودانگه، کلیجانرستاق، چهاردانگه و رودپی شمالی و جنوبی است.

مازندران سه میلیون و 140 هزار نفر جمعیت دارد.