جشنواره زمستانی سرعین خروجی نداشت/ وعده هایی که بر روی پلاکاردها میخ شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره زمستانی سرعین دومین جشنواره زمستانی بود که پس از چند سال وقفه و با تبلیغات گسترده در شهر سرعین برگزار شد. در حالی که این جشنواره در طرح اولیه نوید بخش برگزاری پربار یک جشنواره زمستانی و جبران بی توجهی به این حوزه در سالهای قبل بود اما به دلیل ضعفهای گسترده با فاصله آرمانی از وعده های داده شده برگزار شد.

بسیاری از کارشناسان و عموم شهروندان معقتدند این جشنواره با بی توجهی به زمان و مکان مناسب برای برگزاری نتوانست در خصوص معرفی و شناسایی قابلیتهای ورزشهای زمستانی استان قدم بردارد، بطوریکه هزینه گزاف اختصاصی به این جشنواره صرف دعوت از شعرا، خوانندگان، مجریان و بازیگران شد تا بار دیگر اردبیل نتواند جشنواره زمستانی را به معنی واقعی کلمه تجربه کند.

جشنواره زمستانی سرعین که قرار بود کمبودهای همتای قبلی خود در شهرستان خلخال را رفع کند با پرداخت کمرنگ تر از آن به حوزه ورزشهای زمستانی و مشارکت دادن عموم مردم به این بخش تمام توان خود را در دعوت از مشاهیر هنری خلاصه کرد.

به عقیده کارشناسان از جمله مهمترین انتقادهای وارد به این جشنواره انتخاب محل جشنواره بود، بطوریکه بسیاری بر این عقیده اند صرف وجود آبهای گرم در سرعین دلیل قانع کننده برای تمرکز تمامی برنامه ها و امکانات گردشگری در این شهرستان نیست.

چنانچه برگزاری جشنواره زمستانی در سرعین به دلیل وضعیت اقلیمی و شرایط آب و هوایی نتوانست نیاز مخاطبان گسترده بازیهای زمستانی را تامین کرده و حتی در سطح محدودتری به نسبت جشنواره زمستانی خلخال برگزار شد.

جنگ شادی تنها برنامه جشنواره زمستانی سرعین

مسئول کمیته پزشکی فدراسیون کوهنوردی کشور در خصوص جشنواره زمستانی سرعین به خبرنگار مهر گفت: با نگاهی به وضعیت برگزاری این جشنواره دیده می شود که برگزاری آن برخلاف موارد ذکر شده در تبلیغات در برگزاری یک جنگ شادی خلاصه شده است.

جلال الدین شاهبازی اضافه کرد: جشنواره های زمستانی بهترین موقعیت برای دخالت عموم مردم در موضوع گردشگری زمستانی است.

به گفته شاهبازی این در حالی است که پیش از آغاز این جشنواره قرار بود در این برنامه انواع رشته های ورزشی از جمله اسکی اجرا شود که عملا ضعف برنامه ها در کنار شرایط آب و هوایی مانع تحقق این مهم شد.

انجام ورزش اسکی در "آیران دره سی" منتفی است

عضو تیم پزشکی کوهنوردی ایران با بیان اینکه دو منطقه برای ورزشهای زمستانی جشنواره سرعین پیشنهاد شده بود، ادامه داد: یکی منطقه آلوارس و دیگری آیران دره سی بود که به دلیل نبود تجهیزاتی مانند دستگاه بالا بر و پیست کوب انجام ورزش اسکی در هر دو منطقه منتفی است.

وی علت انتخاب آیران دره سی را موقعیت اقلیمی این منطقه عنوان کرد و متذکر شد: با توجه به اینکه این جشنواره برای خانواده ها و مخاطبان عمومی برگزار می شد پیشنهاد کردیم برای بازی های زمستانی و سورتمه سواری این منطقه در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی از جمله راه و شهرسازی و میراث فرهنگی همکاری لازم در اجرای این طرح را نکردند، افزود: در طول برگزاری جشنواره در این منطقه اثری از جشنواره زمستانی دیده نشد و برگزاری ورزش و بازی های زمستانی منتفی بود.

سازمان ورزش اردبیل: کسی نظر ما را نخواست

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز در جلسه بررسی طرح اولیه جشنواره زمستانی سرعین با انتقاد از نحوه مشارکت دادن دستگاههای اجرایی در برگزاری این جشنواره تصریح کرد: برای برگزاری این برنامه لیستی از مسئولیتها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و میراث فرهنگی به هیچ عنوان نظرات این سازمان را برای انتخاب محل جشنواره و نحوه برگزاری آن نخواسته است.

احد پازاج اضافه کرد: این در حالی است که انجام ورزشهای زمستانی در سرعین منوط به باز بودن مسیر آلوارس است که این مسیر نیز در بیشتر ایام سال مسدود می باشد.

وی تاکید کرد: در صورتی که راه و شهرسازی و میراث فرهنگی تدبیری برای این مسیر نداشته باشند نمی توان عملا ورزش زمستانی در سرعین پیاده کرد.

پازاج متذکر شد: در حال حاضر امکانات پیست اسکی در استان مهیا نبوده و مشخص نیست به چه دلیل نام این ورزش در لیست این جشنواره طرح شده است.

عدم اشراف بخش خصوصی به جشنواره زمستانی

از جمله موارد مهم برگزاری این جشنواره واگذاری آن به بخش خصوصی با صرف هزینه گزاف بود که برخلاف اظهارات بانیان این برنامه به دلیل عدم شناخت برگزار کننده از ویژگی های جشنواره زمستانی، این جشنواره مشابه جشنواره های تابستانی و با دعوت از چند تن از خوانندگان و بازیگران برگزار شد.

در حالی که مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به عنوان متولی جشنواره از معرفی برگزار کننده این جشنواره که از تهرام انتخاب شده بود، ابراز بی اطلاعی می کرد، تمامی سرمایه این جشنواره که می توانست با برنامه ریزی دقیق تر نام اردبیل را در بین برگزار کنندگان جشنواره های زمستانی ماندگار کند، به تمناهای مدعوین مرکز کشور اختصاص یافت.

از سویی به دلیل فراهم نبودن بستر مناسب برای بازیهای زمستانی با وجود اینکه این جشنواره قرار بود در 45 روز از اول بهمن تا 15 اسفند ماه سال جاری برگزار شود اما با چرخش قابل توجهی در روز افتتاحیه به یک ماه کاهش یافت و در ادامه نیز نهایتا برگزاری جشنواره 45 روزه تنها در پنج جمعه متوالی خلاصه شد.

بی استفاده ماندن 240 روز ظرفیت گردشگری

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تاکید به احیای جشنواره های زمستانی در استان تاکید کرد که هم اکنون برنامه های گردشگری به سمتی رفته که 240 روز از ظرفیت گردشگری اردبیل بدون استفاده باقی مانده است.

منصور حقیقت پور افزود: ضروری است با برنامه ریزی های مناسب و همکاری دستگاههای اجرایی ظرفیتهای متنوع گردشگری استان مورد استفاده قرار گیرد.

از سویی معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل نیز در خصوص اهمیت توریسم زمستانی تاکید کرد: توریسم زمستانی مقدمه تولید ثروت و اشتغال پایدار در استان است.

عباس دستباز تصریح کرد: هر چند در حوزه توریسم تابستانی فعالیتهایی انجام شده اما رسانه های عمومی و صدا و سیما چهره زمستانی اردبیل را سرد و یخبندان توصیف کرده اند و این مهم موجب کاهش حضور گردشگران در فصول سرد سال شده است.

این تاکیدات در حالی است که جشنواره زمستانی سرعین پس از چند سال انتظار نتوانست به نیازهای مخاطبان خود پاسخ گفته و حد اعلای قابلیت جذب گردشگری خود را به یک جشنواره سرگرمی نزول داد.