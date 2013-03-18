جاده "میر طراز" راهی به بهشت خراسان رضوی/گرگ و گوسفند وحشی ساکنان ییلاق شاندیز

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان، سرزمین خورشید و دشتهای سرسبز خاطره انگیز ترین ییلاقات در سرتاسر آن گسترده شده و از آن جمله دو منطقه گردشگری جنگل وکیل آباد و ییلاق شاندیز است که در همسایگی هم واقع شده اند.

گونه‌های شاخص حیات‌وحش در منطقه نمونه بین المللی گردشگری شاندیز از جاذبه های آن محسوب می شوند و گردشگران می توانند در این منطقه علاوه بر تماشای پرندگانی مثل هد هد و توکا "گرگ" و"گوسفند وحشی" را نیز در این ییلاق در همسایگی هم به چشم ببینند.

"میر طراز" نام قدیم "وکیل آباد"

وکیل‌آباد که در گذشته دور به «میر طراز» معروف بوده و در انتهای بلواری به همین نام با مساحت بیش از هفتاد هکتار واقع شده است از جمله تفرج‌گاه‌ها و مراکز ییلاقی قدیمی حاشیه شهر مشهد است.

این جنگل سرسبز جزء املاک وکیل‌الرعایا "حاج حسین ملک "بوده و در سال 1348ش به طور رسمی "وقف "شده است و از مهمترین ویژگی‌های این مکان وجود درختان سر به فلک کشیده چنار و کاج و پستی بلندی‌های طبیعی است.

جنگلی با رودخانه های جاری

رودخانه بسیار زیبایی نیز در کف "جنگل وکیل آباد" جاری است و آب مورد نیاز این گردشگاه از طریق قناتی که سرچشمه آن "بند گلستان" بوده تامین می‌شود.

با توجه به اهمیت این منطقه شهری ، شهرداری مشهد با ایجاد معابر و محوطه‌سازی داخل مجموعه، پیاده‌روی و نظاره چشم‌اندازها و طبیعت آن را تسهیل کرده است.

علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، نزدیک به این مکان شهربازی بسیار وسیعی به نام «کوهستان پارک شادی» و محوطه باغ ‌وحش احداث شده است.

باغی خاطره انگیز

باغ وکیل‌آباد سرمایه طبیعی و گردشگاهی خاطره‌انگیز همچون گذشته برای تمامی شهروندان و زائرین مشهدالرضا(ع) است که در حقیقت بخشی از هویت این شهر مذهبی به شمار می‌آید.

توسعه شهر مشهد و گسترش فرهنگ استفاده از فضاهای گردشگاهی ضرورت بازسازی کامل بوستان وکیل‌آباد را هر روز بیشتر می‌کند، از همین حیث شهرداری در حال احیا و بازسازی و تبدیل آن به بوستانی عظیم و باشکوه است.

پارگ جنگلی وکیل آباد علاوه بر فصول گرم سال در زمستان سرد با مناظر بسیار زیبا محل تجمع زائرین و مجاورانی است که برای بازی‌ها و سرگرمی با برف به این کوهپایه پناه می برند تا لحظات خاطره‌انگیزی را در این تفرج‌گاه سپری کنند.

بزرگ ترین باغ وحش ایران

در کنار پارک جنگلی وکیل آباد، باغ وحش وکیل آباد ، تنها باغ وحش مشهد و استان خراسان رضوی قرار دارد و این باغ وحش دارای حیوانات گوشتخوار ، علف خوار، آبزی، خزنده و پرندگان مختلف است.

در این باغ وحش که "بزرگترین باغ وحش ایران" است می توانید شیر آفریقایی یا کانگوروی استرالیایی را ببینید و نیازی نیست به ژوهانسبورگ یا سیدنی بروید.

این باغ‌وحش با 4 هکتار وسعت، بزرگ‌ترین باغ‌وحش ایران است و بیشترین گونه جانوری را در کشور دارد و در این باغ‌وحش حیوانات زیبایی از جمله "طاووس هندوستان"، "آهوی خُتن"، "ببر"، "تمساح"، "مار" و "گراز" نگهداری می شود.

باغ وحشی با قدمت 52 ساله

"باغ‌وحش وکیل آباد" با 52 سال قدمت است که یکی از مهم‌ترین گونه‌های جانوری جهان را هم می‌توان در آن دید؛ "شیرببر" یا همان تایگون که حاصل جفت‌گیری طبیعى ببر نر و شیر ماده است.

در کنار این گربه‌سان غول‌آسا، جانورانی مثل ببر اندونزی، قوچ و میش آئوراد هم از آن جانورانی هستندکه در کمترین باغ‌وحشی دیده می‌شوند.

در سالهای گذشته، یک فیل بزرگ هندوستان هم در باغ‌وحش مشهد نگهداری می‌شد که چند سالی می‌شود که به مرگ طبیعی تلف شده و باغ‌وحش وکیل‌آباد دیگر فیلی ندارد.

800 گونه جانوری در باغ وحش وکیل آباد

با اینکه جانوران کمیابی مثل شیرببر غول پیکر و لاما را می توان اینجا دید، اما یکی از دیدنی های باغ وحش وکیل آباد هم مثل همه باغ وحش های دنیا، شیرها و ببرهای آن است، گربه سانان بزرگی که نعره شان دل آدم را می لرزاند.

راه‌های دسترسی به باغ‌وحش وکیل‌آباد ساده است و می‌توان از هرکجای مشهد خود را به پارک وکیل‌آباد و سپس باغ‌وحش رساند.

در باغ‌وحش وکیل‌آباد مشهد 50 گونه پرنده، ۶0 گونه پستاندار و انواع خزندگان و آبزیان وجود دارند که در مجموع بیشتر از 800 گونه جانوری را تشکیل می‌دهند.

3 قلاده "تایگون" حاصل پیوند "ببر نر" و "شیر ماده"

از جالب‌ترین جانورهایی که در باغ‌وحش مشهد نگهداری می‌شوند "تایگون"ها هستند و 3 قلاده تایگونی که در باغ‌وحش مشهد هستند، حاصل پیوند ببر نر و شیر ماده هستند.

تایگون‌ها، صورتی خال‌خالی و تنی راه‌راه دارند. اولین شیرببر، نخستین‌بار ۱۵سال پیش در آمریکا به صورت لقاح مصنوعى به دنیا آمد، قفس تایگون‌ها قبل از قفس شیرها و در کنار قفس پلنگ آفریقایی است.

علاوه بر حیوانات زیبا و منحصر به فرد "موزه حیات‌وحش " نیز در این باغ‌وحش بزرگ وجود دارد که در این موزه انواع حیوانات و پرندگان "تاکسیدرمی" به تماشا گذاشته شده است.

وکیل آباد ورودی مشهد به ییلاق شاندیز

منطقه شاندیز واقع در 38 کیلومتری غرب شهر مشهد از دیرباز به عنوان یکی از ییلاقات دشت توس مورد توجه بوده و در گذشته نیز راه کاروانروی تابستانی مسیر شاندیز به توس از پستی و بلندی‌های همین منطقه عبور می‌کرده است.

"مروزه" محور گردشگری شاندیز را علاوه بر "ویرانی" که جنبه تاریخی دارد و دارای مزار و رباطی کهن می‌باشد به روستاهای سرآسیاب، ارچنگ، خادر، شاندیز، ابرده پايین، ابرده بالا و زشک می رساند و ورود به این محور از امتداد "بلوار وکیل‌آباد" ممکن است.

درختان و درخچه‌های غیرمثمر در "منطقه گردشگری شاندیز" چنار، سپیدار، اشن، ارغوان و ارس است و رودخانه‌ها و دره‌های متعدد شاندیز اقلیم متنوع و چشم‌اندازهای زیبايی از طبیعت را به بیننده عرضه می‌کند.

"گرگ" و "گوسفند وحشی" را در شاندیز ببینید

گونه‌های شاخص حیات‌وحش را نیز می‌توان در این منطقه نمونه بین المللی گردشگری دید و از آن جمله می توان به گونه های "گوسفند وحشی"، "گراز"، "گرگ" اشاره کرد و همینطور "هدهد"، "توکای سیاه"، "دم جنبانک" در فهرست پرندگان این منطقه قرار دارند.

رودخانه‌های پر آب منطقه سبب پراکنش درختان، وجود باغ‌های انبوه، مناظر متنوع و آب و هوايی مطبوع شده‌اند که همواره مورد استقبال ساکنان شهر مشهد و گردشگران منطقه واقع می‌شود.

ییلاق شاندیز " منطقه نمونه بین المللی گردشگری"

زائرین بارگاه حضرت رضا(ع) برای گذران اوقات فراغت به شاندیز می روند و این استقبال روز افزون گردشگران طبیعت نشانگر قابلیت‌های طبیعی منطقه برای گسترش فعالیت‌های گردشگری است.

در ابتدای ورود به شاندیز فروشگاه‌هایی دیده می‌شود که به عرضه صنایع دستی از جمله پوستین، گلیم، ظروف سنگی هرکاره اشتغال دارند.

پارک شهر شاندیز از اماکنی است که فضای مطلوبی را برای استراحت موقتی خانواده‌ها به گردشگران و دوستداران طبیعت ارايه می‌دهد و قابلیت‌های منحصر به فرد شاندیز آن را به عنوان یک "منطقه نمونه بین‌المللی گردشگری" در کشور معرفی کرده است.

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گزارش : زهره رنگ امیز