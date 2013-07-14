به گزارش خبرنگار مهر، فریده مواجی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه طرح ضیافت بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل استاندارد بوشهر همواره و در همه شرایط تلاش دارد تا با شناسایی کالاهای غیر استاندارد و جمعاوری آنها، شرایط را برای استفاده مردم از کالاهای استاندارد فراهم سازد.
وی ادامه داد: در این راستا، کارشناسان ما از نمایشگاههای و فروشگاهها و مراکز تولیدی و وارداتی مختلف بازدید کرده و با بررسی مشخصات و ویژگیهای فنی و همچنین انجام آزمایش بر روی اجناس و اقلام مختلف، میزان استاندارد بودن آنها را میسنجند.
مواجی از جمعآوری مواد غذایی غیراستاندارد و تقلبی از نمایشگاه طرح ضیافت بوشهر خبر داد و افزود: در راستای ماده 9 و 13 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد بازدید از تمامی غرفههای نمایشگاه طرح ضیافت که در بازارچه شیلات شهر بوشهر برگزار شده بود، انجام شد.
وی ادامه داد: در این بازدید که توسط کارشناسان این اداره کل طی چند مرحله انجام شد، فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری فاقد علامت استاندارد از این نمایشگاه جمعآوری شد.
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد بوشهر افزود: نمک، پوره گوجهفرنگی، آرد سفید ستاره و چای از جمله محصولات فاقد علامت استاندارد در این نمایشگاه بود. کنسرو ماهی تون دارای علامت جعلی نیز در این نمایشگاه کشف و جمعآوری شد.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: تعامل خوبی بین اداره کل استاندارد استان بوشهر و سازمان صنعت، معدن و تجارت برقرار شده است تا کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه از کیفیت مناسبی برخوردار باشند و بتوانند سفره رمضان مردم خونگرم استان را رنگین و شاداب کنند.
